台鐵買車票「民眾蹲一排」 網笑：售票機是電玩機台改裝的吧

台鐵242個車站多都設有自動售票機，但有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，售票機購票螢幕及按鍵設置位置都較矮，購票只能蹲著操作機器，後經網友提醒，該排售票機為無障礙型自動售票機，民眾可至機台後方找到一般型售票機。

有民眾在臉書粉專發文表示，欲在台鐵台中站新型自動售票機購買車票，卻只發現一排「高度不友善」的機台，從照片中可看到，售票機螢幕及按鍵設置位置都較低，若要操作機台購票只能彎腰、甚至蹲著、跪著購票。

不少網友留言表示，「這樣的設計對長者的膝蓋太不友善」、「這電玩機台改裝的吧」、「無障礙機台變成購買障礙機台」、「買張台鐵車票還要深蹲」，但也有人說「要不要思考為何它是『無障礙機台』」、「這是通用設計，能蹲的可以使用、不能站起來的也可以使用」、「這是給小孩或身障人士的機台，右後方、進出口旁有一般型機台，且還有服務台可詢問」。

該發文民眾解釋，巡視周邊一圈，發現正後方雖有一般型售票機，但卻不開放使用，當時現場也有很多人與他一樣，在附近找不到其他一般型售票機，因此只能彎下身、蹲下來操作無障礙售票機；有網友附和，確實前幾天看到一堆人蹲著買票，認為台鐵台中站應加強售票機標示引導。

台鐵斥資8.9億元自2021年8月起，分三階段在全台156個設置308台一般型及124台無障礙型自動售票機，除可購票，還能透過機器退票。新型售票機台除了現金，也可使用電子支付購買車票，退票時也會依據支付方式有相應的退款方式，此外還支援11國語言及相應語音輔助提示。