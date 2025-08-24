快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

台鐵買車票「民眾蹲一排」 網笑：售票機是電玩機台改裝的吧

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，購票只能彎下腰、蹲著操作機台。圖／截自一個他媽的社團臉書粉專
有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，購票只能彎下腰、蹲著操作機台。圖／截自一個他媽的社團臉書粉專

台鐵242個車站多都設有自動售票機，但有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，售票機購票螢幕及按鍵設置位置都較矮，購票只能蹲著操作機器，後經網友提醒，該排售票機為無障礙型自動售票機，民眾可至機台後方找到一般型售票機。

有民眾在臉書粉專發文表示，欲在台鐵台中站新型自動售票機購買車票，卻只發現一排「高度不友善」的機台，從照片中可看到，售票機螢幕及按鍵設置位置都較低，若要操作機台購票只能彎腰、甚至蹲著、跪著購票。

不少網友留言表示，「這樣的設計對長者的膝蓋太不友善」、「這電玩機台改裝的吧」、「無障礙機台變成購買障礙機台」、「買張台鐵車票還要深蹲」，但也有人說「要不要思考為何它是『無障礙機台』」、「這是通用設計，能蹲的可以使用、不能站起來的也可以使用」、「這是給小孩或身障人士的機台，右後方、進出口旁有一般型機台，且還有服務台可詢問」。

該發文民眾解釋，巡視周邊一圈，發現正後方雖有一般型售票機，但卻不開放使用，當時現場也有很多人與他一樣，在附近找不到其他一般型售票機，因此只能彎下身、蹲下來操作無障礙售票機；有網友附和，確實前幾天看到一堆人蹲著買票，認為台鐵台中站應加強售票機標示引導。

台鐵斥資8.9億元自2021年8月起，分三階段在全台156個設置308台一般型及124台無障礙型自動售票機，除可購票，還能透過機器退票。新型售票機台除了現金，也可使用電子支付購買車票，退票時也會依據支付方式有相應的退款方式，此外還支援11國語言及相應語音輔助提示。

而無障礙型機台則將操作介面平台放低、操作空間加寬，操作螢幕位置較一般型低，讓使用輪椅旅客方便操作，另具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，機器可自動數幣及找零。

網友表示，台鐵台中站無障礙型售票機後方及進出口旁都有一般型售票機可使用。台鐵新型自動售票機示意圖。圖／台鐵提供
網友表示，台鐵台中站無障礙型售票機後方及進出口旁都有一般型售票機可使用。台鐵新型自動售票機示意圖。圖／台鐵提供

台鐵 位置

延伸閱讀

台南火車站往地下道電梯故障 行動不便人士被迫「穿越」馬路？

726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少

楊瓊瓔推著父親坐輪椅投票 昨晚只睡6小時笑稱「生物時鐘」

電容觸控按鍵成問題關鍵？Volkswagen北美分公司遭使用者起訴！

相關新聞

台鐵買車票「民眾蹲一排」 網笑：售票機是電玩機台改裝的吧

台鐵242個車站多都設有自動售票機，但有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，售票機購票...

今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

未來一周天氣受太平洋高壓影響，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今起天氣都很炎熱，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高...

大老闆全身尿味、膚色黯沉 醫生驚「這食物」吃太多：腎功能嚴重惡化

腎臟健康與日常飲食息息相關，腎臟科醫師洪永祥在《健康晚點名》節目中分享真實案例指出，一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病與高血壓，平日固定回診追蹤腎功能，某次回診時卻渾身散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，顯示腎功能已出現嚴重惡化。

浴室裡最髒的不是馬桶？ 資深清潔員曝「它」是細菌溫床：害我常乾嘔

一位擁有15年清潔經驗的專業打掃員近日提醒，牙刷杯內部常因潮濕與黑暗環境，成為細菌滋生溫床，不僅氣味惡臭，清理時甚至會令人反胃，清潔員也建議民眾應避免將牙刷直接放入杯中，改以吊掛方式自然滴乾，才能遠離衛生危機。

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

「在家喝水要過濾嗎？」看似日常的小事，卻在網路上掀起熱烈討論。有人分享，自己長大後才發現原來大部分人會先把自來水過濾再煮，自己家卻是「接自來水、煮沸就直接喝」，讓他開始猶豫要不要添購濾水器或飲水機。

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。