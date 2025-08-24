快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天仍有午後局部雨。本報資料照片
今明兩天仍有午後局部雨。本報資料照片

未來一周天氣受太平洋高壓影響，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今起天氣都很炎熱，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高溫。今天仍有午後雷陣雨，山區有局部大雨發生機會。

張竣堯指出，第13號輕度颱風劍魚目前在鵝鑾鼻西南西方約1130公里海面上，上午8時增為中度颱風，劍魚持續向西進行，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無影響。

今明兩天天氣，張竣堯指出，白天多雲時晴，午後局部雨，但山區要防大雨，特別是苗栗以南山區。周二起到周六偏東風，伴隨水氣稍增，花東不定時有短暫陣雨，大台北及宜蘭、東北部也不排除了零星短暫陣雨，午後其他地區有雷陣雨，周二（26日）中南部有大雨，周三及周四雨勢稍趨緩。

氣溫方面，張竣堯指出，未來一周包括今明兩天都要注意恐有高溫發生。偏東風沈降明顯情況下，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高溫，中南部平地也不排除有35度高溫。

本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明兩天北部恐37度以上。圖／中央氣象署提供
今明兩天北部恐37度以上。圖／中央氣象署提供

高溫 颱風劍魚

延伸閱讀

桃園大棟山藏賭場！警破門攻堅逮30賭客 為提神還拉K

劍魚增強為中颱！最新路徑、對台影響出爐

對流發展旺盛 台中等5縣市大雨特報、7縣市有大雷雨

運動兼娛樂 逾上千人桃園路跑兼打水仗超消暑

相關新聞

台鐵買車票「民眾蹲一排」 網笑：售票機是電玩機台改裝的吧

台鐵242個車站多都設有自動售票機，但有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，售票機購票...

今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

未來一周天氣受太平洋高壓影響，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今起天氣都很炎熱，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高...

大老闆全身尿味、膚色黯沉 醫生驚「這食物」吃太多：腎功能嚴重惡化

腎臟健康與日常飲食息息相關，腎臟科醫師洪永祥在《健康晚點名》節目中分享真實案例指出，一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病與高血壓，平日固定回診追蹤腎功能，某次回診時卻渾身散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，顯示腎功能已出現嚴重惡化。

浴室裡最髒的不是馬桶？ 資深清潔員曝「它」是細菌溫床：害我常乾嘔

一位擁有15年清潔經驗的專業打掃員近日提醒，牙刷杯內部常因潮濕與黑暗環境，成為細菌滋生溫床，不僅氣味惡臭，清理時甚至會令人反胃，清潔員也建議民眾應避免將牙刷直接放入杯中，改以吊掛方式自然滴乾，才能遠離衛生危機。

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

「在家喝水要過濾嗎？」看似日常的小事，卻在網路上掀起熱烈討論。有人分享，自己長大後才發現原來大部分人會先把自來水過濾再煮，自己家卻是「接自來水、煮沸就直接喝」，讓他開始猶豫要不要添購濾水器或飲水機。

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。