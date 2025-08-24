今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

未來一周天氣受太平洋高壓影響，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今起天氣都很炎熱，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高溫。今天仍有午後雷陣雨，山區有局部大雨發生機會。

張竣堯指出，第13號輕度颱風劍魚目前在鵝鑾鼻西南西方約1130公里海面上，上午8時增為中度颱風，劍魚持續向西進行，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無影響。

今明兩天天氣，張竣堯指出，白天多雲時晴，午後局部雨，但山區要防大雨，特別是苗栗以南山區。周二起到周六偏東風，伴隨水氣稍增，花東不定時有短暫陣雨，大台北及宜蘭、東北部也不排除了零星短暫陣雨，午後其他地區有雷陣雨，周二（26日）中南部有大雨，周三及周四雨勢稍趨緩。