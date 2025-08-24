急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不動。奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師王羽安表示，剪指甲應從甲板中間往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，以防甲板往前推進的時候，重複嵌入旁邊的甲摺。

王羽安說，甲溝炎是門診最常見的指甲疾病之一，主要原因為外傷、習慣性咬指甲、長期接觸水或化學刺激物、黴菌感染、藥物副作用或捲甲。臨床上，急性甲溝炎常因外傷、過度修剪指甲或咬指甲引起，造成甲板受損，並連帶讓旁邊的甲摺發炎，出現紅腫、疼痛或形成化膿性肉芽組織增生。

另外，在一些神經功能退化的人，例如嚴重糖尿病患者，若穿了太緊或不合適的鞋子、不正確修剪腳趾甲，都會增加甲溝炎的感染風險，更應特別注意末梢的保護。而年長者因免疫力下降、循環變差，合併有香港腳等皮膚黴菌感染，容易得「灰指甲」而使指甲變形而壓迫到附近的甲溝，發生慢性甲溝炎。

指甲的問題看似不起眼，但是痛起來可能寸步難行。王羽安指出，急性甲溝炎治療以外用或口服的抗生素為主，必要時合併局部清創引流，在治療期間須減少碰水，以免加重感染或發炎。慢性甲溝炎則需對症下藥，例如灰指甲需以口服抗黴菌藥物治療，捲甲使用指甲矯正器等。

王羽安強調，甲溝炎的治療其實要先從預防下手，包括日常照護與修剪。剪指甲的時候，應從甲板中間往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，以防甲板往前推進的時候，重複嵌入旁邊的甲摺。若甲摺組織已開始腫脹疼痛，可用紙膠帶將甲摺拉開，減少甲板及甲摺的接觸。

日常穿著盡量選擇寬鬆的鞋襪，尤其是鞋頭要寬鬆，避免摩擦和擠壓，同時減少上坡或劇烈運動等會過度使用大拇趾的活動。王羽安提醒，若出現紅腫、疼痛或化膿，一定要盡早尋求醫療協助；若未妥善治療或因傷口未保持清潔，細菌可能趁虛而入，嚴重會惡化為蜂窩性組織炎。