快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
指甲保養非常重要，除了鞋子合腳，平日在修剪指甲時，要適度「留白」，指甲最前端白色部分保留住一毫米以上，剪太短易導致甲溝發炎。本報資料照片
指甲保養非常重要，除了鞋子合腳，平日在修剪指甲時，要適度「留白」，指甲最前端白色部分保留住一毫米以上，剪太短易導致甲溝發炎。本報資料照片

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不動。奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師王羽安表示，剪指甲應從甲板中間往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，以防甲板往前推進的時候，重複嵌入旁邊的甲摺。

王羽安說，甲溝炎是門診最常見的指甲疾病之一，主要原因為外傷、習慣性咬指甲、長期接觸水或化學刺激物、黴菌感染、藥物副作用或捲甲。臨床上，急性甲溝炎常因外傷、過度修剪指甲或咬指甲引起，造成甲板受損，並連帶讓旁邊的甲摺發炎，出現紅腫、疼痛或形成化膿性肉芽組織增生。

另外，在一些神經功能退化的人，例如嚴重糖尿病患者，若穿了太緊或不合適的鞋子、不正確修剪腳趾甲，都會增加甲溝炎的感染風險，更應特別注意末梢的保護。而年長者因免疫力下降、循環變差，合併有香港腳等皮膚黴菌感染，容易得「灰指甲」而使指甲變形而壓迫到附近的甲溝，發生慢性甲溝炎。

指甲的問題看似不起眼，但是痛起來可能寸步難行。王羽安指出，急性甲溝炎治療以外用或口服的抗生素為主，必要時合併局部清創引流，在治療期間須減少碰水，以免加重感染或發炎。慢性甲溝炎則需對症下藥，例如灰指甲需以口服抗黴菌藥物治療，捲甲使用指甲矯正器等。

王羽安強調，甲溝炎的治療其實要先從預防下手，包括日常照護與修剪。剪指甲的時候，應從甲板中間往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，以防甲板往前推進的時候，重複嵌入旁邊的甲摺。若甲摺組織已開始腫脹疼痛，可用紙膠帶將甲摺拉開，減少甲板及甲摺的接觸。

日常穿著盡量選擇寬鬆的鞋襪，尤其是鞋頭要寬鬆，避免摩擦和擠壓，同時減少上坡或劇烈運動等會過度使用大拇趾的活動。王羽安提醒，若出現紅腫、疼痛或化膿，一定要盡早尋求醫療協助；若未妥善治療或因傷口未保持清潔，細菌可能趁虛而入，嚴重會惡化為蜂窩性組織炎。

指甲 黴菌 醫師

延伸閱讀

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

父親節大餐藏熱量陷阱 醫籲5招避免聚餐變負擔

病人篩出B肝未就醫「罹肝癌才知出大事」 醫籲關注篩檢追陽率

中暑不只是沒防曬 醫籲避免「5大NG飲食習慣」：多喝常溫水

相關新聞

陳奇祿故居迎保命契機 媳婦「前大法官」黃虹霞搬新事證

台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，在近月新啟的兩次文資現勘都敗部復活、受多數文資委員認定具文資價值，最後生死將在8月25日北市文資審議大會定奪。

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不...

癌症新藥基金編不足病友憂「等不到藥」 健保署澄清百億逐步到位

賴清德總統上任後，為照顧癌症病友宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年先行編列50億元，原本預計明年達到百億規模，但行政院日...

劍魚增強為中颱！最新路徑、對台影響出爐

第13號輕度颱風劍魚上午8時增為中度颱風，中央氣象署指出，劍魚向西移動，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無直接...

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，受到太平洋高壓影響，今各地都是晴午後多雲天氣，只有深山區午後有短暫雷陣雨發生機會，...

又有颱風？菲律賓東側海面出現旋轉擾動 鄭明典揭影響

天氣很熱，中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，高壓軸線通過台灣北方海面，高壓往西延伸到陸地內，表示高壓強盛。台灣北部會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。