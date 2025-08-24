癌症新藥基金編不足病友憂「等不到藥」 健保署澄清百億逐步到位

賴清德總統上任後，為照顧癌症病友宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年先行編列50億元，原本預計明年達到百億規模，但行政院日前通過115年度中央政府總預算案，卻是明年僅再增加50億元，病友團體憂心經費不夠「患者恐等不到藥」。衛福部健保署今再度澄清，行政院今年編列50億元癌症新藥暫時性支付預算，明年持續編列50億預算，累積挹注百億預算，健保署會持續努力，逐步到位百億規模。

病友團體的憂心，主要是行政院主計處公布115年度中央政府總預算案細節時，其中寫道「癌症新藥暫時性支付專款115年度編列50億元，連同114年度50億元，合共挹注100億元」，等同是明年癌症新藥基金僅增加50億元，而非百億。

東亞政經塾顧問、國會立委助理丁旗源指出，這樣的寫法，恐讓醫藥界及病友團體傷心，因為光是今年運用癌症新藥基金，至少到7月底，已核有5款新藥，預估所需藥費至少32.77億元以上，加上已經在排隊待審的新藥，今年的50億也只是勉強夠用。他質疑，兩年度加起來剛好100億元，這與當初設立百億癌症新藥基金的原意有落差。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，健保癌症新藥收載前，均會透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，並積極議價為癌症新藥基金看緊荷包的每一分錢。以實際狀況而言，2025年全年預估約會支用20億，剩下預算會留在癌藥基金，加上明年持續編列50億預算，預估仍約有70至80億預算可供未來納入癌症新藥，新預算會疊加前一年未用完部分，逐步累積達百億規模，請病友們放心。

健保署已於114年2月25日公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，以利相關單位依循。於暫時性支付期間，經蒐集相關資料後，再提報藥品共同擬訂會議決定是否納入常規健保給付，再搭配前瞻式預算機制，編列足夠總額新藥預算，以提升癌症新藥可及性及減輕民眾癌症治療負擔。