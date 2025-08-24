快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議將自來水煮沸後再飲用較為安全。 示意圖／ingimage
專家建議將自來水煮沸後再飲用較為安全。 示意圖／ingimage

「在家喝水要過濾嗎？」看似日常的小事，卻在網路上掀起熱烈討論。有人分享，自己長大後才發現原來大部分的人會先把自來水過濾再煮，自己家卻是「接自來水、煮沸就直接喝」，讓他開始猶豫要不要添購濾水器飲水機

這位網友在Dcard上無奈表示，媽媽認為「以前的人都這樣直接喝一輩子也沒事」，覺得花錢裝濾水設備是浪費，但他看見身邊幾乎人人都有過濾習慣後，才開始懷疑「我們家這樣是不是不太對？」

貼文引來兩派網友回應，有人直言，「我家也是煮完直接喝，活到現在都很健康」，甚至透露長輩「喝了一輩子也沒事」；但也有網友搖頭，強調自來水口感差、雜質多，甚至擔心水塔、老舊管線的污染風險，認為至少要裝濾水器，「不然茶壺一下就滿是水垢」。

也有人提出地區差異，「台北水質處理好，煮完直接喝問題不大，但到南部就完全不敢」，「高雄人不是買水，就是加裝RO淨水器」，更有人直言「台南的水垢太多，不過濾電熱水壺用沒多久就報廢」。

對此，台灣自來水公司公開回應，供應的自來水必須符合「飲用水水質標準」，經煮沸後就能安心飲用，若管線或水塔沒有污染，並非一定要加裝濾水器。不過專家也提醒，煮沸雖能殺菌與揮發氯氣，但仍可能殘留重金屬或化學物質，若對口感或長期健康有疑慮，安裝濾水設備仍是更穩妥的選擇。

水質 污水 水公司 濾水器 飲水機

延伸閱讀

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

南投土石流摧毀簡易自來水 草屯600多戶苦無水用

影／台中男長期借用鄰居自來水 收費價格談不攏「竟當街怒潑酸」

杭州小區自來水發臭4天了 飲用水賣到斷貨 有人「跨區」洗澡

相關新聞

台鐵買車票「民眾蹲一排」 網笑：售票機是電玩機台改裝的吧

台鐵242個車站多都設有自動售票機，但有民眾反映，在台鐵台中站買票時，發現一排「高度不友善」的新型自動售票機，售票機購票...

今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

未來一周天氣受太平洋高壓影響，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今起天氣都很炎熱，今明兩天在桃園及大台北恐出現37度以上高...

大老闆全身尿味、膚色黯沉 醫生驚「這食物」吃太多：腎功能嚴重惡化

腎臟健康與日常飲食息息相關，腎臟科醫師洪永祥在《健康晚點名》節目中分享真實案例指出，一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病與高血壓，平日固定回診追蹤腎功能，某次回診時卻渾身散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，顯示腎功能已出現嚴重惡化。

浴室裡最髒的不是馬桶？ 資深清潔員曝「它」是細菌溫床：害我常乾嘔

一位擁有15年清潔經驗的專業打掃員近日提醒，牙刷杯內部常因潮濕與黑暗環境，成為細菌滋生溫床，不僅氣味惡臭，清理時甚至會令人反胃，清潔員也建議民眾應避免將牙刷直接放入杯中，改以吊掛方式自然滴乾，才能遠離衛生危機。

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

「在家喝水要過濾嗎？」看似日常的小事，卻在網路上掀起熱烈討論。有人分享，自己長大後才發現原來大部分人會先把自來水過濾再煮，自己家卻是「接自來水、煮沸就直接喝」，讓他開始猶豫要不要添購濾水器或飲水機。

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。