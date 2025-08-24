自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

「在家喝水要過濾嗎？」看似日常的小事，卻在網路上掀起熱烈討論。有人分享，自己長大後才發現原來大部分的人會先把自來水過濾再煮，自己家卻是「接自來水、煮沸就直接喝」，讓他開始猶豫要不要添購濾水器或飲水機。

這位網友在Dcard上無奈表示，媽媽認為「以前的人都這樣直接喝一輩子也沒事」，覺得花錢裝濾水設備是浪費，但他看見身邊幾乎人人都有過濾習慣後，才開始懷疑「我們家這樣是不是不太對？」

貼文引來兩派網友回應，有人直言，「我家也是煮完直接喝，活到現在都很健康」，甚至透露長輩「喝了一輩子也沒事」；但也有網友搖頭，強調自來水口感差、雜質多，甚至擔心水塔、老舊管線的污染風險，認為至少要裝濾水器，「不然茶壺一下就滿是水垢」。

也有人提出地區差異，「台北水質處理好，煮完直接喝問題不大，但到南部就完全不敢」，「高雄人不是買水，就是加裝RO淨水器」，更有人直言「台南的水垢太多，不過濾電熱水壺用沒多久就報廢」。

對此，台灣自來水公司公開回應，供應的自來水必須符合「飲用水水質標準」，經煮沸後就能安心飲用，若管線或水塔沒有污染，並非一定要加裝濾水器。不過專家也提醒，煮沸雖能殺菌與揮發氯氣，但仍可能殘留重金屬或化學物質，若對口感或長期健康有疑慮，安裝濾水設備仍是更穩妥的選擇。