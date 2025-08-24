北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，受到太平洋高壓影響，今各地都是晴午後多雲天氣，只有深山區午後有短暫雷陣雨發生機會，全台高溫32度以上，尤其北部高溫36-37度，感受相當炎熱，要留意熱傷害。

廖于霆表示，未來幾天台灣附近風場會轉為東南風，水氣略增，雲量增多，午後雷陣雨範圍將會稍微擴大，極端高溫在周五之後會稍微舒緩一點，不過周四之前大台北地區還是要留意長期達到36度高溫機會。

廖于霆表示，未來一周台灣位於太平洋高壓勢力邊緣，各地都是晴午後多雲或短暫雷陣雨，南部跟東南部周日晚上到周一因為有颱風外圍水氣影響，雲量稍增多，偶有飄雨機會。

位於南海的劍魚颱風，將增強為中度颱風，穩定朝向越南方向前進，對台灣沒有影響。廖于霆說，未來幾天在菲律賓東方海面仍有熱帶擾動消長，大致沿高壓邊緣通過呂宋島到巴士海峽一帶，發展為颱風機會不高，不過有機會帶來一些水氣，讓恆春半島以及台東有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。