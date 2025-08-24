快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起天氣不穩定，南方水氣增多，降雨範圍擴增。本報資料照片
明起天氣不穩定，南方水氣增多，降雨範圍擴增。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，受到太平洋高壓影響，今各地都是晴午後多雲天氣，只有深山區午後有短暫雷陣雨發生機會，全台高溫32度以上，尤其北部高溫36-37度，感受相當炎熱，要留意熱傷害。

廖于霆表示，未來幾天台灣附近風場會轉為東南風，水氣略增，雲量增多，午後雷陣雨範圍將會稍微擴大，極端高溫在周五之後會稍微舒緩一點，不過周四之前大台北地區還是要留意長期達到36度高溫機會。

廖于霆表示，未來一周台灣位於太平洋高壓勢力邊緣，各地都是晴午後多雲或短暫雷陣雨，南部跟東南部周日晚上到周一因為有颱風外圍水氣影響，雲量稍增多，偶有飄雨機會。

位於南海的劍魚颱風，將增強為中度颱風，穩定朝向越南方向前進，對台灣沒有影響。廖于霆說，未來幾天在菲律賓東方海面仍有熱帶擾動消長，大致沿高壓邊緣通過呂宋島到巴士海峽一帶，發展為颱風機會不高，不過有機會帶來一些水氣，讓恆春半島以及台東有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 劍魚颱風

延伸閱讀

雷陣雨後有驚喜！嘉市天空見雙彩虹 民眾驚呼搶拍「太美了」

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

新颱風要來了？最新路徑曝光「恐逼近台灣」就在這天

相關新聞

急性甲溝炎痛到寸步難行！ 醫籲：從「中間」開始剪再修磨兩側

夏天悶熱潮濕，不少人會穿涼鞋讓腳部透氣，腳趾甲的保養絕對不容忽視。不過，如果修剪不當、剪太短恐引發甲溝感染發炎，痛到走不...

癌症新藥基金編不足病友憂「等不到藥」 健保署澄清百億逐步到位

賴清德總統上任後，為照顧癌症病友宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年先行編列50億元，原本預計明年達到百億規模，但行政院日...

劍魚增強為中颱！最新路徑、對台影響出爐

第13號輕度颱風劍魚上午8時增為中度颱風，中央氣象署指出，劍魚向西移動，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無直接...

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，受到太平洋高壓影響，今各地都是晴午後多雲天氣，只有深山區午後有短暫雷陣雨發生機會，...

又有颱風？菲律賓東側海面出現旋轉擾動 鄭明典揭影響

天氣很熱，中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，高壓軸線通過台灣北方海面，高壓往西延伸到陸地內，表示高壓強盛。台灣北部會...

滿桌垃圾、廚餘...24小時無人拉麵店爭議多 熱潮退了嗎

台灣近2年掀起「無人商機」，業者開始引進韓國24小時無人拉麵店後，獲得不錯回響，其餘跟進之下，全台目前已有數十家不同品牌、超過50間無人拉麵店，高雄鳳山、三民區等區也陸續開設分店；但近期不僅人潮不如過往開幕時的多，各地店家也爆出不少爭議，包括滿桌垃圾、廚餘無人清理，或是客人亂夾食材、浪費食物，甚至有食安疑慮。業者透露，只能靠加裝監視器、派員不定時巡邏，且營業額持續下滑，擔心噱頭一過，營運恐有困境。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。