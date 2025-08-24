快訊

初聘教授／工程領域師資需求強 年輕教師成頂大首選

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

他網購筆電「去京東買最划算」！列超香5優點 被讚記憶體也是高檔貨

又有颱風？菲律賓東側海面出現旋轉擾動 鄭明典揭影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣炎熱，雙北今恐38度以上。本報資料照片
天氣很熱，中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，高壓軸線通過台灣北方海面，高壓往西延伸到陸地內，表示高壓強盛。台灣北部會比南部穩定，因為北部很接近高壓軸線，所以北部會比南部更容易出現高溫

鄭明典表示，劍魚颱風在南海，往東看，菲律賓東側海面又出現旋轉擾動，這個擾動一樣會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣了。

鄭明典也說，劍魚颱風結構完整，雲系大、環流範圍也大。環流範圍大，表示能量大，不容易快速消散，再加上雲系大，表示水氣供應充沛。預期像劍魚這樣的颱風，可以深入到中南半島內部，帶來的雨量空怕會造成嚴重的災情，在中南半島的台商需要注意。

中央氣象署上午7時43分針對全台13縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上，雙北則可能出現38度以上高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

