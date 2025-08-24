傳承南管獲傳藝金曲獎 林吳素霞：音樂是一世人的事

快訊

中央社／ 台北24日電

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮昨晚在台灣戲曲中心舉行，戲曲表演類特別獎得主林吳素霞從文化部長李遠手中接獲獎座表示，「音樂是一世人（一輩子）的事，希望南管這門藝術可以永遠傳下去」。

林吳素霞致詞表示，她4歲開始學唱南管，一開始有些遊玩的心態，但身邊許多人的協助，讓她70多年來始終沉浸在這個領域裡，若有些許成就，是因為許多前輩的指導及教育，尤其是她的父親吳再全，教會她所有南管的內容。

林吳素霞表示，這些藝術能夠傳承下去，還必須感謝她的學生，傳承香火一直是她的志願，把種子播下去，希望他們能開枝散葉，讓南管音樂可以繼續流傳下去。

音樂類特別獎由已故音樂家陳茂萱獲得，他的兒子陳學毅致詞表示，他相信父親最大的期待，就是能讓他音樂創作中的濃厚臺灣精神，得以繼續被傳唱與演奏，讓台灣獨特而優秀的音樂文化得以代代珍惜、代代傳承。

本屆傳藝金曲獎，鄭榮興、鄭漪珮父女聯手抱回3項大獎，包括「傳聲錄．泗水關」獲得最佳專輯製作人獎、最佳傳統音樂專輯獎；榮興工作坊「大山客」獲最佳影音出版獎。

戲曲表演類年度作品獎，則由二分之一Q劇場「青姬」獲得；最佳導演獎由戴君芳以「孟婆客棧：冥星雙飛俠」獲得。

