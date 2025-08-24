快訊

熱！13縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣高溫炎熱，13縣市亮高溫橙黃燈，雙北恐38度以上。本報資料照片
中央氣象署上午7時43分針對全台13縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上，雙北則可能出現38度以上高溫。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(24)日台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市為黃色燈號，恐36度以上。

氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

