熱！13縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

台灣近2年掀起「無人商機」，業者開始引進韓國24小時無人拉麵店後，獲得不錯回響，其餘跟進之下，全台目前已有數十家不同品牌、超過50間無人拉麵店，高雄鳳山、三民區等區也陸續開設分店；但近期不僅人潮不如過往開幕時的多，各地店家也爆出不少爭議，包括滿桌垃圾、廚餘無人清理，或是客人亂夾食材、浪費食物，甚至有食安疑慮。業者透露，只能靠加裝監視器、派員不定時巡邏，且營業額持續下滑，擔心噱頭一過，營運恐有困境。...

2025-08-24 08:00