快訊

羅技Flip Folio iPad鍵盤保護支架開箱！磁吸＋分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援

威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

聽新聞
0:00 / 0:00

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地晴朗炎熱，恐出現38度以上高溫，需注意防曬、防中暑。本報資料照片
今各地晴朗炎熱，恐出現38度以上高溫，需注意防曬、防中暑。本報資料照片

還是颱風季節，持續有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號颱風劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，明(25日)午登陸越南。

吳德榮說，另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，27日起在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似「劍魚」；不過，模式模擬愈久，不確定性愈大，應續觀察。

至於最近天氣，吳德榮指出，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24)日各地晴朗酷熱，將出現達38度以上極端高溫，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至39度、中部24至37度、南部24至38度及東部22至36度。

吳德榮表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日至周四各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有大雷雨擴及南部平地的機率。

至於周五、六(29、30日)南方水氣北移，各地多雲時晴，仍高溫炎熱，花東及屏東局部短暫降雨增多，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖(左)顯示，劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，明午登陸越南。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，27日起「熱帶擾動」在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似「劍魚」(右)。(右圖擷自tropical.tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖(左)顯示，劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，明午登陸越南。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，27日起「熱帶擾動」在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似「劍魚」(右)。(右圖擷自tropical.tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

天氣動態

延伸閱讀

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

午後強對流恐大雷雨 還有颱風？ 吳德榮分析2熱帶系統威脅台灣機率

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

相關新聞

國人去年平均壽命80.77歲 增加0.54年

內政部昨公布「一一三年簡易生命表」，指去年國人平均壽命為八十點七七歲，較前年再延長○點五四歲，其中男性七十七點四二歲、女...

國人平均壽命延長 學者：不健康餘命恐升到8年

內政部昨公布最新簡易生命表，國人去年平均壽命來到八十點七七歲，與前年的八十點二三歲，增加○點五四年。台大公衛學院教授陳秀...

淘寶買20包棉花棒 警找上門…食藥署：醫用型進口超量須申請

一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣四八○元購買廿包棉花棒，被認定是不得在網路上販售的醫療器材，於海關銷毀，警方卻在二年後上...

今高溫飆38度 多地留意陣雨

受到南方水氣增多影響，再加上高層冷心低壓帶通過，中央氣象署表示，今明兩天各地天氣都比較不穩定，降雨區域大且廣，包括東南部...

中華郵政 明年停止夜間投遞掛號服務

為了方便白天上班不在家的民眾也能收到掛號信件，中華郵政現行提供「夜間投遞掛號郵件」服務，不過隨著超商、ｉ郵箱、智取店盛行...

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

還是颱風季節，持續有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。