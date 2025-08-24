劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

還是颱風季節，持續有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號颱風劍魚今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，明(25日)午登陸越南。

吳德榮說，另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，27日起在南海逐漸發展成颱，偏西進行，未來動向類似「劍魚」；不過，模式模擬愈久，不確定性愈大，應續觀察。

至於最近天氣，吳德榮指出，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24)日各地晴朗酷熱，將出現達38度以上極端高溫，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至39度、中部24至37度、南部24至38度及東部22至36度。

吳德榮表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日至周四各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有大雷雨擴及南部平地的機率。

至於周五、六(29、30日)南方水氣北移，各地多雲時晴，仍高溫炎熱，花東及屏東局部短暫降雨增多，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。