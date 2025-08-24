聽新聞
今高溫飆38度 多地留意陣雨
受到南方水氣增多影響，再加上高層冷心低壓帶通過，中央氣象署表示，今明兩天各地天氣都比較不穩定，降雨區域大且廣，包括東南部、恆春半島容易有不定時短暫陣雨，苗栗以南山區甚至會有局部大雨發生的機率，提醒民眾從事山區活動要留意。
氣象署表示，今天各地溫度比較高，大台北地區、桃園地區都有卅七度以上高溫發生的機率，特別是大台北地區，可能會出現卅八度以上高溫。整體來說，整個西半部，除了苗栗以外，都有卅六度以上機率。
不過氣象署也說，由於高層冷心低壓帶通過，台灣整體大氣環境都比較不穩定，今明兩天，東南部、恆春半島會有不定時短暫陣雨。
桃園以南以及其他山區，午後要留意局部短暫雷陣雨，夜晚清晨，東部、中南部地區則可能出現零星短暫陣雨。
氣象署提到，廿六日至卅日，氣溫沒有像之前這麼極端，不過由於台灣位在太平洋高壓南側，南方又是一個很大的季風低壓帶，帶來偏東風、東南風，迎風面的花東、恆春半島容易有不定時短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區則是零星短陣雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。
至於昨天上午生成的第十三號颱風「劍魚」，昨天下午二時時位在鵝鑾鼻西南方七八○公里的海面上，未來會向西移動，經過海南島南方，登陸越南。
氣象署表示，劍魚目前是輕度颱風，預估今天強度將會增強為中度颱風，最快明天登陸越南，對台灣天氣沒有直接影響。
