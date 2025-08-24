中華郵政 明年停止夜間投遞掛號服務

為了方便白天上班不在家的民眾也能收到掛號信件，中華郵政現行提供「夜間投遞掛號郵件」服務，不過隨著超商、ｉ郵箱、智取店盛行，民眾申請夜投需求逐年降低，中華郵政表示，將於明年起，停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務。

現行郵局日間投遞掛號函件為每日投遞一班次，投遞時間約介於上午九時至下午四時，夜間投遞掛號郵件約為晚間七時至九時；普通函件、限時郵件，周末及國定假日不投遞。

民眾若因上班，白天無法在家收掛號郵件，可向郵局申請「晚間投遞掛號函件」，每件會向收件人加收限時費七元。

不過中華郵政郵務處表示，隨著民眾的使用習慣改變，申請夜投郵件的民眾愈來愈少，目前每月平均夜投「掛號函件」約三千餘件，占整體掛號投遞件數百分之○點○一左右。

郵務處表示，由於夜投服務是以晚間投遞快捷郵件的投遞班次或加班投遞服務，其快捷郵件資費最低為八十元，然而夜投掛號，每件僅加收七元限時費，已造成郵資收入與人力成本嚴重失衡，考量經營狀況及投遞人員勞動條件，以及民眾用郵習慣及物流市場趨勢，決定明年起，停止掛號函件夜投服務。

郵務處表示，對於原本申請夜投服務的民眾，可改寄快捷郵件，或申請變更投遞地址，改成上班地點或親友地址，不影響收件。