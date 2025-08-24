聽新聞
0:00 / 0:00

中華郵政 明年停止夜間投遞掛號服務

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
中華郵政將於明年起停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務。圖／聯合報系資料照片
中華郵政將於明年起停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務。圖／聯合報系資料照片

為了方便白天上班不在家的民眾也能收到掛號信件，中華郵政現行提供「夜間投遞掛號郵件」服務，不過隨著超商、ｉ郵箱、智取店盛行，民眾申請夜投需求逐年降低，中華郵政表示，將於明年起，停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務。

現行郵局日間投遞掛號函件為每日投遞一班次，投遞時間約介於上午九時至下午四時，夜間投遞掛號郵件約為晚間七時至九時；普通函件、限時郵件，周末及國定假日不投遞。

民眾若因上班，白天無法在家收掛號郵件，可向郵局申請「晚間投遞掛號函件」，每件會向收件人加收限時費七元。

不過中華郵政郵務處表示，隨著民眾的使用習慣改變，申請夜投郵件的民眾愈來愈少，目前每月平均夜投「掛號函件」約三千餘件，占整體掛號投遞件數百分之○點○一左右。

郵務處表示，由於夜投服務是以晚間投遞快捷郵件的投遞班次或加班投遞服務，其快捷郵件資費最低為八十元，然而夜投掛號，每件僅加收七元限時費，已造成郵資收入與人力成本嚴重失衡，考量經營狀況及投遞人員勞動條件，以及民眾用郵習慣及物流市場趨勢，決定明年起，停止掛號函件夜投服務。

郵務處表示，對於原本申請夜投服務的民眾，可改寄快捷郵件，或申請變更投遞地址，改成上班地點或親友地址，不影響收件。

郵局 郵件 中華郵政

延伸閱讀

誰還在用郵局帳戶？他列3大缺點網全不挺：超好用

郵資收入與成本失衡 中華郵政115年起停掛號夜投

夜投郵件需求逐年降低 中華郵政明年起停止1服務

歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

相關新聞

國人去年平均壽命80.77歲 增加0.54年

內政部昨公布「一一三年簡易生命表」，指去年國人平均壽命為八十點七七歲，較前年再延長○點五四歲，其中男性七十七點四二歲、女...

國人平均壽命延長 學者：不健康餘命恐升到8年

內政部昨公布最新簡易生命表，國人去年平均壽命來到八十點七七歲，與前年的八十點二三歲，增加○點五四年。台大公衛學院教授陳秀...

淘寶買20包棉花棒 警找上門…食藥署：醫用型進口超量須申請

一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣四八○元購買廿包棉花棒，被認定是不得在網路上販售的醫療器材，於海關銷毀，警方卻在二年後上...

今高溫飆38度 多地留意陣雨

受到南方水氣增多影響，再加上高層冷心低壓帶通過，中央氣象署表示，今明兩天各地天氣都比較不穩定，降雨區域大且廣，包括東南部...

中華郵政 明年停止夜間投遞掛號服務

為了方便白天上班不在家的民眾也能收到掛號信件，中華郵政現行提供「夜間投遞掛號郵件」服務，不過隨著超商、ｉ郵箱、智取店盛行...

17歲女孩用編織陪伴長輩 傳遞關懷與溫暖

17歲Megan拿著比指頭還粗的冰島毛線，手把手教10多名長輩從拉繩、打結到完成可愛俏皮毛線包，笑鬧聲沒停過。今天是她第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。