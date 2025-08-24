聽新聞
淘寶買20包棉花棒 警找上門…食藥署：醫用型進口超量須申請

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣480元購買20包棉花棒，被認定是不得在網路上販售的醫療器材。醫用棉花棒示意圖。記者林琮恩／攝影
一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣480元購買20包棉花棒，被認定是不得在網路上販售的醫療器材。醫用棉花棒示意圖。記者林琮恩／攝影

一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣四八○元購買廿包棉花棒，被認定是不得在網路上販售的醫療器材，於海關銷毀，警方卻在二年後上門逮捕她，稱若不配合將通緝，引發討論。衛福部食藥署指出，醫用棉花棒民眾可購買自用數量需在二百支內，每半年一次為限，若逾此標準，須專案申請，違法輸入且意圖販賣者，恐被移送檢調調查。

食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏說，因輸入醫材被移送檢調，可能原因包括涉及刑事案件，如違反海關走私相關法規，或是販售意圖明顯等，都可能遭到移送，且可依醫材法第六十二條，處三年以下有期徒刑、拘役或併科一千萬元以下罰金。

食藥署統計，去年檢查二萬六八四一家醫材販賣業者，揪出二一四七件違規，檢查六六一一家網路販售者，其中違法家數達一五九一家，為所有販售通路中最高，占違規案件逾七成；違法案件中，以「無照醫療器材商」最多，達一三九二件。網路販售醫材違規者，有廿一件移送法辦。

民眾依規定購入二百支專供自用的醫用棉花棒，可採便捷通關方式輸入，頻率為每半年一次，不必向食藥署申請專案核准，若進口供個人使用醫用棉花棒數量超過二百支，應向食藥署提出專案申請，申請數量以六個月用量為限。

錢嘉宏說，依醫療器材法規定，未經核准而製造、輸入醫療器材，可處六萬至二百萬元罰鍰。

