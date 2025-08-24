聽新聞
國人平均壽命延長 學者：不健康餘命恐升到8年

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
國人去年平均壽命八十點七七歲，較前年增加○點五四年。醫學界倡議，不健康餘命縮短比活得久更重要。圖／聯合報系資料照片
內政部昨公布最新簡易生命表，國人去年平均壽命來到八十點七七歲，與前年的八十點二三歲，增加○點五四年。台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣從多年前開始推動癌症篩檢等預防醫療，即使國人現在仍在償還「疫情債」，兩者抵銷下，平均壽命可預期會上升，只是不健康餘命，恐在明年疫情債償還後，延長到平均八年。

陳秀熙表示，台灣的醫療水平高，加上預防醫療做得早，台灣的平均壽命，可預期會年年增加，全球也呈現相同的趨勢。不過，活得久也要活得健康，近年醫學界也不斷倡議應減少人生臥床時間，不健康餘命縮短比活得久更重要。

據內政部與衛福部的資料顯示，二○一九年不健康餘命為八點四七年，疫情爆發後，二○二○年縮短至八點○四年、二○二一年為七點五六年、二○二二年為七點四一年、二○二三年為七點七八年。

陳秀熙說，不健康餘命在疫後縮短到平均七點六年，主因是新冠疫情的爆發，增加脆弱族群的死亡率，也讓需要臥床的人數減少，但隨著疫情效應的遞減，即使國人去年的平均壽命延長至八十點七七歲，不健康餘命恐將回到過去的平均八年。分析二○二六年疫情債就會還完，不健康餘命就會來到八字頭。

目前台灣醫療體系面臨醫護嚴重出走潮，醫院無人力照料住院患者，出現「有床無人顧」的現象，衛福部雖推出在家住院等政策因應，但目前醫療照顧的涵蓋率可預期正在逐漸降低，此舉，也可能出現類似新冠疫情爆發時，脆弱族群死亡率大增的情形。

陳秀熙說，疫後醫護離職潮引起的效應，約要三到五年後才會呈現，不健康餘命可能在二○二七年後又再降至七年，不過，這都代表國人要活得長又活得好，多受到「醫療照顧能力」因素影響，政府恐需協助國人提升個人預防保健的概念，包含維持良好作息、運動等。

疫情 陳秀熙 死亡率

