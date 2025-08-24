國人去年平均壽命80.77歲 增加0.54年

內政部昨公布「一一三年簡易生命表」，指去年國人平均壽命為八十點七七歲，較前年再延長○點五四歲，其中男性七十七點四二歲、女性八十四點三歲，若和聯合國公布全球平均壽命比較，男女平均壽命分別高於全球平均水準六點七歲及八點三歲；與亞洲國家比較，雖低於日本、新加坡及南韓，但高於中國大陸、馬來西亞及印尼。

對於國人平均壽命不斷延長，老人福利聯盟秘書長張淑卿提醒，當高齡者愈來愈多，且愈來愈長壽，如何成為一名健康活躍的老人就更顯重要，政府應主動傳遞、教導高齡者老後生活安排的相關資訊。

內政部指出，雖然人口持續老化，但因新冠肺炎疫情及糖尿病死亡人數較前年減少，故去年國人死亡人數為廿點一三萬人，較前年減少三八八九人，其中六十五歲以上死亡人數為十五點二萬人，占全國百分之七十五點八，較前年減少三一五一人。

若以平均壽命來看，男性較前年增加○點四八歲、女性增加○點五六歲。以直轄市為例，國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市八十三點四歲最高，其餘依序為新北市八十點九七歲、桃園市八十點六五歲、台中市八十點五九歲、台南市七十九點九一歲及高雄市七十九點三七。相較前年，僅桃園市下降○點○四歲，其餘五個直轄市都增加。

若以各縣市平均壽命來看，則是新竹市八十一點五二歲最高，台東縣七十五點九七歲最低。內政部指出，普遍來說，西部地區的標準化死亡率較東部地區低、平均壽命相對較高。

張淑卿說，這一代長輩的父母親，可能沒活得那麼老，所以相對難想像老後生活，再加上國家政策側重長照，沒人教健康、亞健康的長輩們如何當一名活躍的老人，如何設計第三人生，包括子女相處、居住、財務、時間安排、醫療照顧等有效管理，顯得更重要。

張淑卿也提醒，在社會變遷之下，將來愈來愈多長輩被迫或選擇獨居，獨居長輩安全議題，以及友善高齡者續留職場就業，政府都可以有更積極作為。

弘道老人福利基金會台北服務處組長詹尚程也說，獨居長輩若比較少社會參與，人際相處機會、互動與情感連結就會相對少，甚至導致認知退化、憂鬱等，弘道預防這樣的風險，會多鼓勵長輩外出參與活動，或安排志工關懷訪視。