影／好兄弟到陽間接受供養 基隆開基老大公廟開龕門

鷄籠中元祭今年邁入171年，今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養，也意味今年鷄籠中元普度祭典正式啟動。

基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑率市府團隊出席，並與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、立委林沛祥、王正旭、議長童子瑋等人共同見證傳統科儀。

邱佩琳表示，鷄籠中元祭是全台歷史最悠久、規模最大的中元普度活動之一，自7月24日開燈夜起，陸續展開開龕門、豎燈篙、迎斗燈、放水燈等系列祭儀。

開龕門儀式為中元祭的重要傳統科儀，輪值主普宗親會備妥三牲、菜碗、果品與財帛，依循古禮祭祀後，由邱佩琳將裝有鑰匙的錦盒交給吳姓宗親會主委吳春成，再以鑰匙開啟龕門，並於登記簿上寫下代表人姓名與時辰，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養。

文化觀光局長江亭玫指出，今年中元祭活動除延續傳統，亦融入多元藝文元素，推出「走境171」展覽 × 巴士導覽劇場、鷄籠米雕藝術學會年展，以及於基隆美術館前草皮展出藝術家蔡潔莘作品，透過展演、裝置藝術與市集快閃，展現基隆獨特的歷史紋理與文化魅力。