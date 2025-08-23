快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

2年投5次票！「這縣市」公投投票率28% 在地人喊：乏了

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／好兄弟到陽間接受供養 基隆開基老大公廟開龕門

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供

開票直播

鷄籠中元祭今年邁入171年，今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養，也意味今年鷄籠中元普度祭典正式啟動。

基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑率市府團隊出席，並與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、立委林沛祥、王正旭、議長童子瑋等人共同見證傳統科儀。

邱佩琳表示，鷄籠中元祭是全台歷史最悠久、規模最大的中元普度活動之一，自7月24日開燈夜起，陸續展開開龕門、豎燈篙、迎斗燈、放水燈等系列祭儀。

開龕門儀式為中元祭的重要傳統科儀，輪值主普宗親會備妥三牲、菜碗、果品與財帛，依循古禮祭祀後，由邱佩琳將裝有鑰匙的錦盒交給吳姓宗親會主委吳春成，再以鑰匙開啟龕門，並於登記簿上寫下代表人姓名與時辰，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養。

文化觀光局長江亭玫指出，今年中元祭活動除延續傳統，亦融入多元藝文元素，推出「走境171」展覽 × 巴士導覽劇場、鷄籠米雕藝術學會年展，以及於基隆美術館前草皮展出藝術家蔡潔莘作品，透過展演、裝置藝術與市集快閃，展現基隆獨特的歷史紋理與文化魅力。

相關活動內容及交通管制資訊，歡迎關注基隆市文化觀光局官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁

好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供
好兄弟到陽間接受人間供養，基隆開基老大公廟開龕門。圖／基隆市政府提供

基隆 鬼月 中元祭 好兄弟

延伸閱讀

公投即時開票／「2年投5次票」基隆公投投票率出爐 在地人喊：乏了

齊名基隆…虎尾中元文化祭今開香 靈蛇、糖仔普登場

台灣與日本宮古島市下地島航線昨開航 代表團基隆吃刈包

公投基隆沒排隊人潮冷清過中午僅16% 民眾：2年投4次乏了

相關新聞

影／好兄弟到陽間接受供養 基隆開基老大公廟開龕門

鷄籠中元祭今年邁入171年，今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養，也意味今年鷄籠中元...

月薪65萬徵病理醫師掀議 長庚院長：薪資只是年輕醫師一部分考量

本報昨獨家報導，醫學中心鬧病理醫師荒，林口長庚醫院貼出月薪65萬元招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子...

對流發展旺盛 台中等5縣市大雨特報、7縣市有大雷雨

氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，台中、南投等5縣市有局部大雨發生，預估持續至晚間；另外嘉南等7縣市注意大雷雨

熱暈了！今入「處暑」12縣市亮高溫燈號 中醫：秋燥傷肺多吃白色食物

全台連日高溫，台北市今天最高氣溫達36度，而今天除是核三重啟公投投票日，也是24節氣的處暑。處暑為秋天第2節氣，指夏日暑...

出遊注意！觀光署公布最新旅行社黑名單 12家遭廢撤照

交通部觀光署近期公布最新旅行社「黑名單」，截至7月底，共有27家旅行社申請解散、12家遭廢止或撤銷執照。觀光署提醒民眾，...

17歲女孩用編織陪伴長輩 傳遞關懷與溫暖

17歲Megan拿著比指頭還粗的冰島毛線，手把手教10多名長輩從拉繩、打結到完成可愛俏皮毛線包，笑鬧聲沒停過。今天是她第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。