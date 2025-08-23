快訊

終結孤單！弘道助八旬嬤走出家門 用編織拉近與長輩的心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
弘道台北服務處北投志工站今舉辦編織課，由17歲的Megan教導長輩們編織，一起度過開心的週末午後。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道台北服務處北投志工站今舉辦編織課，由17歲的Megan教導長輩們編織，一起度過開心的週末午後。圖／弘道老人福利基金會提供

因家庭結構轉變，子女求學、工作或婚姻等因素遷居外地，越來越多長輩獨自生活、或白天獨居，若長期失去情感交流與社會互動，可能造成憂鬱、失智甚至退化。弘道老人福利基金會台北服務處不只服務弱勢長輩，也推動「終結長者孤單計畫」，關懷社區中的獨居長者，化解孤單可能延伸的身心危機。

弘道台北服務處於北市松山區、北投區、南港區、內湖區、宜蘭縣五結鄉設立5個志工站，提供獨居弱勢長輩關懷訪視、送物資、資源連結與多元活動等服務外，也延伸推動「不再獨唱悲歌-終結長者孤單計畫」關懷服務社區中獨居長輩，用多元方式化解高齡孤獨衍伸的身心狀況。

今天北投志工站舉辦編織課程，由17歲的Megan擔任老師，目前就讀美國學校的她，從小就喜歡接觸長輩，開課前與弘道夥伴蒐集需要注意的地方，以及參加課程長輩的年齡與狀況，也貼心考量到長輩年紀大容易眼睛疲憊，太細緻的編織可能會增加手作難度，特別選擇了較粗的冰島粗毛線，讓長輩不至於太費力，能保有編織的樂趣與體驗。

80歲的陸媽媽，先生過世後便獨居，7年多前弘道北投志工站開始提供關懷訪視服務。陸媽媽因曾在家跌倒，害怕走出家門，除了外出看醫生、買菜，大部分時間都待在家中，生活越來越安靜。covid19疫情後，甚至拒絕志工或外人到家中，也暫停弘道關懷訪視，弘道於是改由電話定時聯繫，直到去年陸媽媽才願意再走出家門，不過也因為這幾年減少與外界互動，陸媽媽的步態變得不穩，退化速度也逐漸加快。

現在只要有活動，弘道北投志工站的志工秀枝姊、其他志工們都會打電話邀請陸媽媽參加，讓她有更多的人際互動，減緩退化速度。今天的編織課，秀枝姊與弘道志工也在陸媽媽的身旁協助她完成作品，陸媽媽說，這次的編織課很特別，她很喜歡，也謝謝弘道這幾年的關心與陪伴，她常常期待參與下次活動。

弘道基金會台北服務處組長詹尚程說，弘道「不再獨唱悲歌-終結長者孤單計畫」，服務經費尚需100萬元，邀請民眾一起愛心響應捐款，終結長輩寂靜的日子。民眾可撥打電話：02-23221735或至弘道官網捐款。

