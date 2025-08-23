17歲女孩用編織陪伴長輩 傳遞關懷與溫暖

快訊

中央社／ 台北23日電
弘道老人福利基金會推動「不再獨唱悲歌–終結長者孤單計畫」，23日在台北市北投區舉辦課程活動，多名長者在17歲少女引導下，用冰島粗毛線親手編織出獨一無二的可愛毛線包。 中央社
17歲Megan拿著比指頭還粗的冰島毛線，手把手教10多名長輩從拉繩、打結到完成可愛俏皮毛線包，笑鬧聲沒停過。今天是她第一次當講師，也把對老人家的關心與陪伴編進生活中。

持續高溫的夏日午後，當藍委罷免案與核三重啟公投如火如荼進行中，位在台北市北投區的清江長青樂活之家內，也正熱火朝天的分發一捆捆粗毛線，拿到的長輩幾乎都露出詫異表情，疑惑手中毛線能編織出什麼作品。

一身小麥色肌膚、帶著燦爛笑容的Megan（梅根）是今天講師。因為熱愛編織，她在媽媽鼓勵下網路販售自己作品，才17歲就已經擁有一番事業，加上從小經常與長輩互動，她把專長化為支持弘道老人福利基金會的力量。

這次擔任公益教學講師，Megan特別選擇不需要工具就能完成的冰島粗毛線，隱含她對長輩的關心。她告訴中央社記者，長輩年紀大了，眼睛容易累，手指頭可能也不夠靈活，粗毛線徒手就能編織，好玩又不會太費力。

正好今天內政部公布民國113年簡易生命表，113年國人平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，整體較112年增加0.54歲，又以北市83.40歲最高。

弘道基金會台北服務處組長詹尚程接受中央社記者訪問指出，現在60歲以上的長輩無論在特性或樣態上，都展現出更多元化差異，自主性越來越高，不再像過去服務端提供什麼就單方面接受，如何達到長輩需求成一大挑戰跟重點，特別是在延緩長輩老化甚至退化過程中，讓他們能儘量留在社區中自主生活。

詹尚程表示，當平均餘命超過80歲，健康餘命是更需要看重的部分，才能反映老年時的生活品質，所以會用「預防」的觀點去思考，促進跟增加長輩的健康知能，包括飲食、運動等，去年針對老人外出行動進行調查，也是希望能藉此設計更符合當代長輩需求的服務。

台灣正邁入超高齡社會，又因工商社會下家庭結構轉變，弘道基金會表示，許多長輩獨自生活或白天獨居，若長期失去情感交流與社會互動，可能造成憂鬱、失智、退化風險，帶來身心健康的隱形危機，「不再獨唱悲歌-終結長者孤單計畫」在社區中持續以志工關懷訪視、送物資、辦理活動課程、結合社區資源等方式，主動走進長輩生活，盼各界支持。

17歲少女Megan（前右）23日擔任弘道老人福利基金會公益教學講師，她拿著冰島粗毛線逐步引導參與長輩製作可愛俏皮的毛線包，場面歡樂溫馨。 中央社
長輩 獨居

