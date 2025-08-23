快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

高層冷心低壓通過 未來2天苗栗以南午後防大雨

中央社／ 台北23日電
氣象署表示，未來一週大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣。 中央社
氣象署表示，未來一週大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣。 中央社

開票直播

氣象署表示，未來一週大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，明天、25日有高層冷心低壓接近、通過，午後對流更旺盛，苗栗以南易有局部大雨；大台北地區明天需注意高溫上看攝氏38度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，輕颱劍魚今天下午位置約在鵝鑾鼻西南方780公里海面上，明天有機會增強為中颱；劍魚將經過海南島南側，預估25日前後就會登陸越南，對台無直接影響。

林定宜表示，未來一週台灣位於太平洋高壓南側，以偏東至東南風為主，各地多雲到晴為主。明天、25日高層冷心低壓接近、通過，午後對流更旺盛，桃園以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南可能有局部大雨；另外提醒夜晚清晨東部、中南部地區易有零星短暫陣雨。

林定宜解釋，高層冷心低壓是在約1萬公尺高空，呈逆時針方向旋轉，由於冷空氣較重、暖空氣較輕，「頭重腳輕」會讓午後對流發展更旺盛、更不穩定。

林定宜指出，明天東半部普遍高溫約31至33度、西半部34至36度；未降雨前大台北高溫上看38度、桃園37度，新竹以南至屏東各地可能出現36度以上高溫。

林定宜說，26日起至30日水氣略增，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區、花東、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨；各地未降雨前仍然高溫炎熱。

林定宜提到，目前在南海至菲律賓東方海面一帶仍然是一片大低壓帶，其中仍有一些熱帶擾動消長，但各國模擬仍未有明確發展的系統，氣象署會持續觀察。

高溫 氣象署 天氣動態

延伸閱讀

劍魚颱風增強中 粉專：明天直撲海南島、下周初侵襲越南

今「處暑」全台發高燒 極端高溫區域曝 下周一恐有高層冷新低壓通過

相關新聞

月薪65萬徵病理醫師掀議 長庚院長：薪資只是年輕醫師一部分考量

本報昨獨家報導，醫學中心鬧病理醫師荒，林口長庚醫院貼出月薪65萬元招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子...

對流發展旺盛 台中等5縣市大雨特報、7縣市有大雷雨

氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，台中、南投等5縣市有局部大雨發生，預估持續至晚間；另外嘉南等7縣市注意大雷雨

熱暈了！今入「處暑」12縣市亮高溫燈號 中醫：秋燥傷肺多吃白色食物

全台連日高溫，台北市今天最高氣溫達36度，而今天除是核三重啟公投投票日，也是24節氣的處暑。處暑為秋天第2節氣，指夏日暑...

出遊注意！觀光署公布最新旅行社黑名單 12家遭廢撤照

交通部觀光署近期公布最新旅行社「黑名單」，截至7月底，共有27家旅行社申請解散、12家遭廢止或撤銷執照。觀光署提醒民眾，...

加油要快！下周汽油每公升調漲0.1元、柴油漲0.4元

俄烏和談僵局推升油價影響，並參考鄰近韓國油價，國內下周汽柴油價雙漲，從25日零時起，汽油每公升調漲0.1元、柴油每公升漲...

高層冷心低壓通過 未來2天苗栗以南午後防大雨

氣象署表示，未來一週大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，明天、25日有高層冷心低壓接近、通過，午後對流更旺盛，苗栗以南易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。