高層冷心低壓通過 未來2天苗栗以南午後防大雨

氣象署表示，未來一週大致都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，明天、25日有高層冷心低壓接近、通過，午後對流更旺盛，苗栗以南易有局部大雨；大台北地區明天需注意高溫上看攝氏38度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，輕颱劍魚今天下午位置約在鵝鑾鼻西南方780公里海面上，明天有機會增強為中颱；劍魚將經過海南島南側，預估25日前後就會登陸越南，對台無直接影響。

林定宜表示，未來一週台灣位於太平洋高壓南側，以偏東至東南風為主，各地多雲到晴為主。明天、25日高層冷心低壓接近、通過，午後對流更旺盛，桃園以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南可能有局部大雨；另外提醒夜晚清晨東部、中南部地區易有零星短暫陣雨。

林定宜解釋，高層冷心低壓是在約1萬公尺高空，呈逆時針方向旋轉，由於冷空氣較重、暖空氣較輕，「頭重腳輕」會讓午後對流發展更旺盛、更不穩定。

林定宜指出，明天東半部普遍高溫約31至33度、西半部34至36度；未降雨前大台北高溫上看38度、桃園37度，新竹以南至屏東各地可能出現36度以上高溫。

林定宜說，26日起至30日水氣略增，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區、花東、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨；各地未降雨前仍然高溫炎熱。

林定宜提到，目前在南海至菲律賓東方海面一帶仍然是一片大低壓帶，其中仍有一些熱帶擾動消長，但各國模擬仍未有明確發展的系統，氣象署會持續觀察。