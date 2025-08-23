快訊

4大招幫學童收心開學 醫師提醒：吃、睡太隨意恐出現代謝異常

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
暑假進入尾聲，家長在張羅學童開學用品的同時，也別忘了協助孩子「收心」。本報資料照片
暑假進入尾聲，家長在張羅學童開學用品的同時，也別忘了協助孩子「收心」。本報資料照片

開票直播

暑假進入尾聲，家長在張羅學童開學用品的同時，也別忘了協助孩子「收心」。不少孩子在假期裡出現晚睡晚起、三餐不規律，甚至零食吃得更多的情況，兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，若這些習慣延續到開學，不僅會影響專注力與情緒，長期下來更可能造成血糖波動與代謝異常，建議可從4方向調整。

王律婷指出，與學校提供固定作息、營養午餐相比，暑假生活常是「吃得隨意、睡得隨性」。她舉例，曾遇過一名12歲學童整個暑假住在阿公阿嬤家，餐桌上白飯、肉類不斷，零食也不忌口；加上出國美國旅行期間天天薯條、炸雞、披薩配汽水，短短兩個月體重增加4公斤，開學後要恢復健康飲食變得相當困難。

據研究，兒童若平均睡眠時間縮短48分鐘，隔天攝取熱量會增加約62大卡，且幾乎全來自高油高糖零食，尤其集中在傍晚後，也就是光是「睡不飽」，就足以讓孩子更容易選擇垃圾食物。

反之，飲食也會影響睡眠，根據調查，有固定吃早餐習慣者，比起不吃早餐的孩子，沒有入睡困難的可能性高出近1.5倍；每天吃蔬菜的青少年，睡眠表現也更佳；而甜食與含糖飲料攝取越多，睡眠品質越容易受影響。

王律婷建議，開學前一至兩周是調整生活節奏的關鍵時機，家長可從以下四方面著手：

1.逐步提早睡眠時間：每天提早15至30分鐘就寢，幫助孩子恢復生理節律。美國睡眠醫學會建議，學齡兒童應睡9至12小時，青少年則需8至10小時。

2.重新建立早餐習慣：避免只吃澱粉，應搭配蛋白質、高纖碳水與蔬果，例如全麥吐司配無糖豆漿與水煮蛋；外食可選鮪魚三明治（去醬）或是御飯糰、茶葉蛋與無糖飲品，可以延長飽足感、穩定血糖。

3.少糖飲食，取代零食：下午與晚間容易攝取過多熱量，可改以芭樂、小番茄等低GI水果或無調味堅果，避免血糖震盪與食慾受影響。

4.每天至少30分鐘戶外活動：日照與運動能促進褪黑激素分泌，有助於夜間入睡，也能提升情緒與健康飲食傾向。

王律婷說，兒童代謝調節與成人相似，許多變化來自生活習慣的細微偏差。如果能在開學前逐步調整，不僅有助於情緒穩定與學習專注，也能避免體重與健康數據惡化。若孩子暑假期間明顯發胖，或開學後健康檢查出現血糖異常、BMI過高、肝功能數值偏高等情況，建議及早就醫，讓專業團隊協助評估與調整，幫助孩子以健康狀態迎接新學期。

