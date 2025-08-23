月薪65萬徵病理醫師掀議 長庚院長：薪資只是年輕醫師一部分考量

本報昨獨家報導，醫學中心鬧病理醫師荒，林口長庚醫院貼出月薪65萬元招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子該院病理科人才稍有流失，為減輕病理科醫師工作量，雖已使用人工智慧（AI）工作協助工作，但仍需要補足人力。他強調，年輕醫師不留醫學中心，錢只是小部分原因，工作環境、加班等都是考量。

陳建宗指出，各家醫院都努力改善醫療環境，林口長庚醫院已導入AI診斷工具，協助減輕病理科醫師工作，不過，醫學中心需要處理諸多行政事務、醫院評鑑，還需從事研究，許多自醫院出走的醫護人員，認為平時醫療工作已很繁雜，不願再從事其他業務，站在院方立場，對個人決定表示尊重，並致力減輕工作負擔，盼讓醫師留在醫院。

除引進AI工具外，陳建宗表示，許多公立醫院，其實薪資不高，但仍有醫師願意留下，表示仍有不少醫師對服務、研究很有興趣，而薪資不是唯一考量，為此，林口長庚醫院近期陸續啟動，由資深醫師帶領年輕醫師從事研究，除減輕研究壓力，也希望引導年輕醫師再研究方面的興趣，讓他們願意留在醫學中心發展。

林口長庚月薪65萬元徵人貼文中，僅保障第一年薪資，有醫師質疑，院方只想「暫時解決問題」。對此，陳建宗表示，新進醫師第一年來到醫院，通常需要適應環境，若為第一線醫師，還要花時間與病人建立關係，因此各家醫院、各科別招募人才時，多會採取保障第一年薪資作法；實際上，長庚醫院薪資計算複雜，會考量服務量、論文發表、參與教學等不同面向計算，且各科別設有不同比重。

陳建宗指出，病理科招人訊息才剛公布，需觀察一段時間才知道是否能招攬到人才，即使開出月薪65萬元的條件，求職中的醫師也可能考量工作繁重而不願前來應徵，許多年輕醫事人員，包括醫師、護理師及藥師，求職不單只是看薪水，還要看工作環境如何、是否需要常常加班，「薪資待遇反而只是一小部分考量。」