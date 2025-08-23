快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪65萬徵病理醫師掀議 長庚院長：薪資只是年輕醫師一部分考量

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院貼出月薪65萬招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子該院病理科人才稍有流失，為減輕病理科醫師工作量，雖已使用人工智慧（AI）工作協助工作，但仍需要補足人力。本報資料照片
林口長庚醫院貼出月薪65萬招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子該院病理科人才稍有流失，為減輕病理科醫師工作量，雖已使用人工智慧（AI）工作協助工作，但仍需要補足人力。本報資料照片

開票直播

本報昨獨家報導，醫學中心鬧病理醫師荒，林口長庚醫院貼出月薪65萬元招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子該院病理科人才稍有流失，為減輕病理科醫師工作量，雖已使用人工智慧（AI）工作協助工作，但仍需要補足人力。他強調，年輕醫師不留醫學中心，錢只是小部分原因，工作環境、加班等都是考量。

陳建宗指出，各家醫院都努力改善醫療環境，林口長庚醫院已導入AI診斷工具，協助減輕病理科醫師工作，不過，醫學中心需要處理諸多行政事務、醫院評鑑，還需從事研究，許多自醫院出走的醫護人員，認為平時醫療工作已很繁雜，不願再從事其他業務，站在院方立場，對個人決定表示尊重，並致力減輕工作負擔，盼讓醫師留在醫院。

除引進AI工具外，陳建宗表示，許多公立醫院，其實薪資不高，但仍有醫師願意留下，表示仍有不少醫師對服務、研究很有興趣，而薪資不是唯一考量，為此，林口長庚醫院近期陸續啟動，由資深醫師帶領年輕醫師從事研究，除減輕研究壓力，也希望引導年輕醫師再研究方面的興趣，讓他們願意留在醫學中心發展。

林口長庚月薪65萬元徵人貼文中，僅保障第一年薪資，有醫師質疑，院方只想「暫時解決問題」。對此，陳建宗表示，新進醫師第一年來到醫院，通常需要適應環境，若為第一線醫師，還要花時間與病人建立關係，因此各家醫院、各科別招募人才時，多會採取保障第一年薪資作法；實際上，長庚醫院薪資計算複雜，會考量服務量、論文發表、參與教學等不同面向計算，且各科別設有不同比重。

陳建宗指出，病理科招人訊息才剛公布，需觀察一段時間才知道是否能招攬到人才，即使開出月薪65萬元的條件，求職中的醫師也可能考量工作繁重而不願前來應徵，許多年輕醫事人員，包括醫師、護理師及藥師，求職不單只是看薪水，還要看工作環境如何、是否需要常常加班，「薪資待遇反而只是一小部分考量。」

醫師 醫學中心

延伸閱讀

病理高薪1／醫學中心鬧病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬搶人才

Steam合作模擬《逃離詐騙園區》別被月薪三萬包吃包住吸引了

日本一公司只收「40歲以上零經驗」求職者 50歲新人月薪38萬

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

相關新聞

月薪65萬徵病理醫師掀議 長庚院長：薪資只是年輕醫師一部分考量

本報昨獨家報導，醫學中心鬧病理醫師荒，林口長庚醫院貼出月薪65萬元招募病理科醫師，引發討論，院長陳建宗今天回應，因前陣子...

對流發展旺盛 台中等5縣市大雨特報、7縣市有大雷雨

氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，台中、南投等5縣市有局部大雨發生，預估持續至晚間；另外嘉南等7縣市注意大雷雨

熱暈了！今入「處暑」12縣市亮高溫燈號 中醫：秋燥傷肺多吃白色食物

全台連日高溫，台北市今天最高氣溫達36度，而今天除是核三重啟公投投票日，也是24節氣的處暑。處暑為秋天第2節氣，指夏日暑...

出遊注意！觀光署公布最新旅行社黑名單 12家遭廢撤照

交通部觀光署近期公布最新旅行社「黑名單」，截至7月底，共有27家旅行社申請解散、12家遭廢止或撤銷執照。觀光署提醒民眾，...

刮鬍子先等等！「地雷2時機」不適合 食藥署示警：恐過敏感染

男性日常保養少不了刮鬍子，不過時機若選錯，可能對肌膚帶來負擔。食藥署近日透過臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」提醒民眾，刮鬍子並非隨時都適合，若在洗澡前或運動前後剃鬍，反而容易造成皮膚不適甚至感染。

加油要快！下周汽油每公升調漲0.1元、柴油漲0.4元

俄烏和談僵局推升油價影響，並參考鄰近韓國油價，國內下周汽柴油價雙漲，從25日零時起，汽油每公升調漲0.1元、柴油每公升漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。