對流發展旺盛 台中等5縣市大雨特報、7縣市有大雷雨

中央社／ 台北23日電
氣象署發布大雨特報，台中、南投等5縣市有局部大雨發生，預估持續至晚間，另外嘉南等7縣市注意大雷雨。 聯合報系資料照
氣象署今天下午發布大雨特報，對流發展旺盛，台中、南投等5縣市有局部大雨發生，預估持續至晚間；另外嘉南等7縣市注意大雷雨

中央氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義、台南地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為台中市山區、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市。

氣象署並陸續針對宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、嘉義市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨 大雨特報

