熱暈了！今入「處暑」12縣市亮高溫燈號 中醫：秋燥傷肺多吃白色食物

全台連日高溫，台北市今天最高氣溫達36度，而今天除是核三重啟公投投票日，也是24節氣的處暑。處暑為秋天第2節氣，指夏日暑氣將逐漸消退，炎熱天氣將到此為止，不過台灣天候仍炎熱，「秋老虎」遲需發威。中醫師指出，秋天燥熱之氣容易傷肺，秋季養肺為保健重點，建議多吃白色食物，如白蘿蔔、白菜、高麗菜等食物。

中醫師李崇銘指出，中醫所指的「肺」除了指生理學上的肺功能之外，還包含了人體水分代謝、呼吸道、身體免疫力，例如皮膚、毛髮、鼻腔、咽喉、氣管等，皆屬於中醫「肺」的範疇，民眾秋天常覺得呼吸不順，容易口乾舌燥，或是容易乾咳，都是因為「秋燥傷肺」影響。受乾燥氣候影響，處暑前後乾咳患者增加，病人喉嚨中的痰咳不出來，甚至感覺氣喘，中醫解讀為「燥咳」。

李崇銘表示，咳嗽疾病「說大不大，說小也不小」，許多民眾一旦適應乾燥氣候，就不再咳嗽，有些人體質較弱，可能從秋天一路咳到冬天，若輕忽咳嗽、不重視療養，咳嗽時間恐會更久，嚴重時甚至會轉變為慢性支氣管炎，反覆復發、苦不堪言。中醫認為，秋天之氣與人體肺臟相通，容易受「外邪」侵害，秋季「燥邪」會影響肺臟，耗損人體津液，導致口乾舌燥、嘴唇破裂等症狀出現。

中醫養生重視「五臟配五色」，李崇銘表示，白色食物具有養肺作用，平時容易感冒、喉嚨常會乾癢、咳嗽，或支氣管及肺部患有疾病者，應多吃性質「偏涼」的白色食物，具滋陰潤燥效果，食物選擇可選白蘿蔔、白菜、高麗菜、白花椰菜、洋菇、白木耳、甘蔗，中藥材中則可選擇杏仁、山藥、茯苓、百合、白芍等，一般體質民眾都可使用。

不過，白色食物偏寒涼，過敏體質者攝取時應多加注意。李崇銘表示，過敏體質者飲食要著重補足「肺衛」之氣，肺衛之氣就像人體的保護膜，一旦肺衛氣功能下降，對秋燥、外邪抵禦能力自然減弱，建議這類民眾少吃辛辣、煎炸的熱性食物，如雞排、薯條、韭菜、蒜、蔥、薑、八角、茴香等調味品，這些食物「助燥傷陰」，容易加重秋燥。