出遊注意！觀光署公布最新旅行社黑名單 12家遭廢撤照

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部觀光署近期公布最新旅行社「黑名單」，截至7月底，共有27家旅行社申請解散、12家遭廢止或撤銷執照。 本報資料照片
交通部觀光署近期公布最新旅行社「黑名單」，截至7月底，共有27家旅行社申請解散、12家遭廢止或撤銷執照。觀光署提醒民眾，規劃行程前務必確認業者是否合法，避免陷入權益受損風險。

觀光署指出，這12家遭廢撤照旅行社被處分的原因，主要分為兩類，其一是未補足旅行業保證金，另外則是停業逾1個月且超過6個月未報備，這12家旅行社分別為全球國際、松愛國際、諦陽、新成長、台灣風獅、富康、楓蓮、翔展、萬豪國際旅行社、朝桂、寶鑽、世航旅行社。

另有27家旅行社完成解散程序，包含犇發、來客喜、台光大、永迎、盼遊、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利及軒漢旅行社等，正式退出市場。

觀光署呼籲消費者，選擇合法旅行社：應確認業者是否持有合法執照，並簽訂完整契約，避免輕信網路或社群平台的「揪團行程」。同時報名行程後，務必保存收據、合約，並參加行前說明會；必要時可加保旅遊平安險與旅遊不便險。出發前應查詢外交部領事事務局或陸委會的旅遊警示，並進行「旅外國人動態登錄」，讓駐外單位能即時協助。

觀光署強調，旅行社一旦遭廢照或解散，消費者的保障來源將受到影響，因此選擇合法業者、簽署正式契約，仍是確保旅遊安全最關鍵的步驟。

旅行社 觀光署

