刮鬍子先等等！「地雷2時機」不適合 食藥署示警：恐過敏感染
男性日常保養少不了刮鬍子，不過時機若選錯，可能對肌膚帶來負擔。食藥署近日透過臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」提醒民眾，刮鬍子並非隨時都適合，若在洗澡前或運動前後剃鬍，反而容易造成皮膚不適甚至感染。
食藥署指出，洗澡前不適合刮鬍子，因為剃鬍後皮膚上可能留下許多肉眼難以察覺的微小傷口，若立刻進入浴室，熱水、沐浴乳與洗髮乳等清潔用品會不斷刺激剛刮過的肌膚，容易引發起過敏或發紅等不良反應。加上洗澡時溫度高、濕氣重，一不小心就容易讓小傷口紅腫發炎甚至感染。
此外，運動前後也不建議刮鬍子，因為運動時血液循環加快、汗液分泌增加，會刺激剃鬍後脆弱的皮膚，可能造成灼熱感，引起不適甚至感染。建議剃鬍子前後先好好清潔，讓肌膚休息一下再刮。
食藥署提醒，民眾日常刮鬍應注意時機，避免在洗澡前或運動前後進行，多留意以免「刮出傷口」得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言