刮鬍子先等等！「地雷2時機」不適合 食藥署示警：恐過敏感染

男性日常保養少不了刮鬍子，不過時機若選錯，可能對肌膚帶來負擔。食藥署近日透過臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」提醒民眾，刮鬍子並非隨時都適合，若在洗澡前或運動前後剃鬍，反而容易造成皮膚不適甚至感染。

食藥署指出，洗澡前不適合刮鬍子，因為剃鬍後皮膚上可能留下許多肉眼難以察覺的微小傷口，若立刻進入浴室，熱水、沐浴乳與洗髮乳等清潔用品會不斷刺激剛刮過的肌膚，容易引發起過敏或發紅等不良反應。加上洗澡時溫度高、濕氣重，一不小心就容易讓小傷口紅腫發炎甚至感染。

此外，運動前後也不建議刮鬍子，因為運動時血液循環加快、汗液分泌增加，會刺激剃鬍後脆弱的皮膚，可能造成灼熱感，引起不適甚至感染。建議剃鬍子前後先好好清潔，讓肌膚休息一下再刮。

食藥署提醒，民眾日常刮鬍應注意時機，避免在洗澡前或運動前後進行，多留意以免「刮出傷口」得不償失。