賴總統承諾百億⋯癌症新藥基金明年僅編50億 病團憂「有藥用不到」

賴清德總統上任時承諾，將設100億癌藥基金，採逐年編列達到規模。不過，行政院21日拍板115年度總預算案，明年度癌症新藥暫時性支付專款，僅挹注50億元，與今年相同規模。病友團體憂心，今年癌症新藥基金申請具「元年效應」，申請時間較長，且目前已給付新藥，明年將占癌症新藥基金35億，金額所剩不多，50億規模恐影響藥品納入給付速度。

衛福部健保署長石崇良昨說，今年上半年癌症新藥支出少，明年50億預算加上今年剩餘預算，有7、80億預算規模，還有空間收載新藥。對此，台灣癌症基金會總監馬吟津表示，癌症新藥第一年支出偏低，是元年效應導致，藥品申請、收載流程耗時較長，不代表臨床需求少，癌症治療朝精準化、早期治療發展，未來新藥給付需求，只會快速增加。

馬吟津表示，癌藥基金是病團期待已久的里程碑，政府設立癌藥基金值得肯定，賴總統承諾逐年補滿百億規模，對病友而言是一大保障。不過，今年癌藥基金8月1日前收載並生效的9款癌症新藥，截至年底將花癌症新藥22億預算，明年給付一整年時間，預期會花掉35億元，且目前還有不少新藥排隊申請給付，額度還會再提升，若明年度癌藥基金預算只維持50億元，無法回應新藥需求。

癌症治療趨勢強調及早介入治療，以延長存活，加上新藥研發進程快，癌症治療人數、藥品需求均逐漸攀升。馬吟津說，病團憂心，在癌藥基金規模有限情況下，恐影響新藥納入給付速度，讓病人有藥用不到，呼籲衛福部加速審查，且落實審查進度透明化，避免耽誤病友用藥，而癌藥基金給付滿3年後，藥品需經評估回歸健保總額給付，因此新藥預算提升，也是必然趨勢。

馬吟津說，健保署已設新藥前瞻性評估制度，用於評估5年內預期納入健保的藥物品項，及其對健保財務的影響，不過，相關資訊目前均不對外公開，呼籲健保署對外公布新藥前瞻性評估情況，讓社會各界共同檢視，健保新藥預算、癌症新藥基金等規模，是否足以支撐病友實際用藥需求。