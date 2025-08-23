國人去年平均壽命80.77歲 高於大陸、低於日韓星

內政部今公布「113年簡易生命表」，國人平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲。若與聯合國公布113年全球平均壽命比較，男女平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲；與亞洲國家比較，雖低於日本、新加坡及南韓，但皆高於中國、馬來西亞及印尼。

內政部指出，雖然人口持續老化，但因COVID-19疫情及糖尿病死亡人數較上年減少，故113年國人死亡人數為20萬1313人，較112年減少3889人，其中65歲以上死亡人數15萬2,593人，占全國75.80%，較112年減少3151人。

另外113年粗死亡率為8.60‰，較112年減少0.19個千分點；標準化死亡率為每十萬人口410.27人，較上年下降4.49%。113年國人平均壽命較112年增加0.54歲，其中男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。內政部補充，粗死亡率是指死亡人數占年中人口數的比率，隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨的遞增，為合理的現象。

以直轄市而言，113年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.40歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，113年以新竹市81.52歲最高，台東縣75.97歲最低。內政部指出，普遍來說，西部地區的標準化死亡率較東部地區低、平均壽命相對較高。