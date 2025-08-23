快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

劍魚颱風增強中 粉專：明天直撲海南島、下周初侵襲越南

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風劍魚的路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
輕度颱風劍魚的路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓TD16，已於今天上午8時發展為輕度颱風劍魚，上午8時的中心位置在馬尼拉西北西方600公里之海面上（鵝鑾鼻西南方740公里之海面上），以每小時19公里速度，向西北西轉西進行。中央氣象署說，在中西沙島海面及廣東海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，劍魚颱風逐漸往偏西的方向，行經海南島的南側，大約下周一進入到越南，然後進入到寮國境內。未來有逐漸增強的趨勢，當它到越南東側的時候，將會是威力比較強的時候。不過，它在南海往偏西的方向行進，對台灣地區並沒有直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「劍魚」颱風稍早成形，預計明天直撲海南島，下周初侵襲越南。劍魚對我們沒有直接影響，這幾天台灣要注意的仍然是炎熱高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 劍魚颱風

延伸閱讀

婦人誤信投資陷阱遭詐1200萬 車手竟是暑期工讀的越南大學生

越南僑生台中迷路　警方與女大生協助返宿舍

準「劍魚」颱風最快明天生成 氣象署曝侵台機率

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

相關新聞

好熱！三地門37.8度、內湖37.4度 4縣市恐飆38度極端高溫

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在屏東縣三地門37.8度，其次是台北市內湖37.4度、新北市三峽...

賴總統承諾百億⋯癌症新藥基金明年僅編50億 病團憂「有藥用不到」

賴清德總統上任時承諾，將設100億癌藥基金，採逐年編列達到規模。不過，行政院21日拍板115年度總預算案，明年度癌症新藥...

劍魚颱風增強中 粉專：明天直撲海南島、下周初侵襲越南

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓TD16，已於今天上午8時發展為輕度颱風劍魚，上午8時的中心位置在馬尼拉西北西方600公...

女網購棉花棒遭警登門逮捕 食藥署：輸入過量醫材意圖販售恐遭移送

多家媒體報導，一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣480元購買20包棉花棒，後續產品被認定是不得在網路上販售的醫療器材，在海...

急診護病比後雙和醫院祭「噤聲令」 醫師工會嘆恐掀寒蟬效應

近期雙和醫院內貼出公告「本急診目前護病比1:13（衛福部今年1月公告護病比白班標準1:6）」。衛福部長邱泰源曾表示，會盡...

今入「處暑」節氣 4生肖外出旅遊留心意外之災

今天除是農曆民俗鬼月第一天外，今天凌晨4時35分也進入「處暑」節氣，命理師楊登嵙說，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。