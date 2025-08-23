劍魚颱風增強中 粉專：明天直撲海南島、下周初侵襲越南

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓TD16，已於今天上午8時發展為輕度颱風劍魚，上午8時的中心位置在馬尼拉西北西方600公里之海面上（鵝鑾鼻西南方740公里之海面上），以每小時19公里速度，向西北西轉西進行。中央氣象署說，在中西沙島海面及廣東海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，劍魚颱風逐漸往偏西的方向，行經海南島的南側，大約下周一進入到越南，然後進入到寮國境內。未來有逐漸增強的趨勢，當它到越南東側的時候，將會是威力比較強的時候。不過，它在南海往偏西的方向行進，對台灣地區並沒有直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「劍魚」颱風稍早成形，預計明天直撲海南島，下周初侵襲越南。劍魚對我們沒有直接影響，這幾天台灣要注意的仍然是炎熱高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。