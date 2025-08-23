國健署代謝症候群防治計畫 醫師公會盼衍生費用比照醫院模式

衛福部「代謝症候群防治計畫」已經推動3年，累積12萬人追蹤管理，並且有超過3000家診所參與，今年9月將擴大醫療院所加入。醫師公會全聯會近日提議，盼「延伸費用」由公務預算支應，或是至少在總額中編列項目。

醫師公會全聯會西醫基層總額審查執行會主任委員黃啟嘉說，代謝症候群預防有助於病人提早發現疾病並延緩發病，但整體過程中涉及抽血檢驗、個案管理與衛教等費用出。就像去健身房請教練一樣，追求更健康的過程，並不代表花更少錢。

黃啟嘉表示，過去存在「病人愈健康、健保愈省錢」的迷思，但事實上，健康促進往往需要更多醫療服務。反之，若癌症直到末期才發現，因為治療有限，存活短，醫療支出反而低，但這不是健保價值所在；相反的，健保應該是希望能早期診斷疾病，並延長病人健康存活，但期間內持續治療與追蹤會增加醫療費用。

代謝症候群計畫目前有3100家診所、5200名醫師參與，收案對象中，近8成民眾屬於腰圍過粗的肥胖族群，有7成血壓或血脂異常、6成以上飯前血糖或糖化血色素偏高，加入計畫者已有12萬人追蹤管理至少6個月，其中37%成功改善至少1項代謝症候群異常指標，17.8%成功脫離代謝症候群。

黃啟嘉說，目前醫院執行代謝症候群防治計畫的衍生費用，由公務預算支應，但基層診所卻沒有相同資源。國健署僅提供收案費用，後續檢查與檢驗支出仍由健保吸收，導致基層醫療人力薪資與成本壓力增加，相關費用推估約8.8億元。他呼籲，國健署應比照醫院模式支應費用，才能落實基層醫療在健康促進與社區照護的角色。

針對115年代謝症候群防治計畫，醫師公會全聯會已在114年8月11日函文國健署，提出三大建議：

一、取消診所收案人數上限，鼓勵更多診所投入，並將衍生費用納入公務預算，或作為總額協商依據。

二、調整收案條件與績效指標，建議慢性腎臟病個案可同時納入計畫，並以「緩解率」取代「改善率」作為品質評估標準。

三、釐清與「地區醫院全人全社區照護計畫」的重複收案原則，建議採「單向排除」方式，以落實分級醫療精神。

國健署回覆表示，部分建議如診所收案條件與品質費調整，將列入計畫修訂共識會議討論。但針對衍生費用，今年下半年計畫的追蹤檢驗費用，暫以國健署公務預算支應，並納入115年醫院總額協商討論，但 執行計畫的追蹤管理及年度評估所需檢驗費用，屬疾病管理所必須，應由健保總額費用支應。