夜投郵件需求逐年降低 中華郵政明年起停止1服務

因夜投郵件需求逐年降低，且以低資費提供此服務，造成郵資收入與人力成本嚴重失衡，中華郵政表示，將於明年起停止掛號函件夜投服務。

中華郵政郵務處說，目前每月平均夜投「掛號函件」件數約3千餘件，占整體掛號投遞件數約0.01%左右。由於夜投服務是以晚間投遞快捷郵件之投遞班次或加班投遞服務，中華郵政的快捷郵件資費最低為80元。

郵務處指出，夜投郵件占本公司總投遞掛號郵件比例極低，並未影響大部分客戶（99.99%）原有之郵件投遞服務。評估配合民眾用郵習慣及物流市場趨勢，並持續推廣客戶利用i郵箱收取包裹服務，且經調查客戶夜投需求逐年降低，考量經營狀況及投遞人員正常工時內之勞動條件，即繼停止包裹夜投服務後，續於明年起停止掛號函件夜投服務。

對於有夜投服務之客戶，中華郵政將請客戶改以交寄快捷郵件或透過郵務網路系統申請變更投遞地址，將掛號郵件改投遞至上班地點或親友地址，不影響收件服務。

目前中華郵政日間投遞掛號函件為每日投遞一班次，投遞時間約介於早上9時至下午4時 ; 夜間投遞掛號郵件約晚上7時至9時。