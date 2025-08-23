113年國人平均壽命80.77歲 低於日韓高於中國

快訊

中央社／ 台北23日電

內政部公布民國113年簡易生命表，113年國人平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，整體較112年增加0.54歲，又以北市83.40歲最高。若與亞洲國家比較，台灣平均壽命低於日本、新加坡及南韓，高於中國、馬來西亞。

內政部今天透過新聞稿表示，雖然人口持續老化，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及糖尿病死亡人數較112年減少，因此113年國人平均壽命較112年增加0.54歲，其中男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。

內政部，以數據來看，113年國人死亡人數為20萬1313人，較112年減少3889人，其中65歲以上死亡人數15萬2593人，占全國75.80%，較112年減少3151人。

內政部說，113年粗死亡率為千分之8.60，較112年減少0.19個千分點；標準化死亡率為每10萬人口410.27人，較112年下降4.49%。

內政部指出，若與聯合國公布全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲。

內政部說，各國因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，基礎存在一定程度的差異性。不過世界主要國家平均壽命前5名國家，男性是瑞士、瑞典、挪威、義大利及新加坡；女性是日本、南韓、西班牙、瑞士、新加坡及法國。

若與亞洲國家比較，不論男性或女性，台灣平均壽命都低於日本、新加坡及南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。

此外，以全國各縣市來說，前5名為台北市83.40歲、新竹市81.52歲、新北市80.97歲、嘉義市80.67歲、桃園市80.65歲。

若細看直轄市，113年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.40歲最高，其餘依序為新北市80.97歲、桃園市80.65歲、台中市80.59歲、台南市79.91歲及高雄市79.37歲；與112年相較，僅桃園市平均壽命下降0.04歲，其餘5個直轄市平均壽命都增加。

以各縣市平均壽命而言，113年以新竹市81.52歲最高，台東縣75.97歲最低，普遍來說，東部縣市平均壽命較西部縣市低。

若與112年比較，宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣與新竹市平均壽命增加，以澎湖縣增加0.14歲最多；其餘縣市平均壽命都下降，以花蓮縣下降0.33歲最多，嘉義縣下降0.30歲居次。

內政部表示，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。民眾可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。

