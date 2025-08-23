航海人員測驗今明登場 到考率破9成

114年第三次航海人員測驗於今、明兩天在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區同步舉行，計有729名考生報考，今天進行一等船副及二等管輪類別的測驗。交通部航港局表示，第一節應考176人，到考人數163人，到考率92.61%。

歷來航海人員測驗吸引許多海事院校航輪科系同學報考，順利通過測驗，經過實習即可成為一名船員。

航港局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置，亦不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。

本次測驗預計9月19日榜示，考畢試題及答案將於8月25日在交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗系統（ https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201 ）公布。如有疑義，測驗結束的次日起3天內（即8月27日前），登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考。