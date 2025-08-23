環境部淨零綠領人才培育測驗下周六登場 1400人參加

「環境部淨零綠領人才培育課程」首次測驗將於30日於全國14個考區舉行，預計有1400名完成48小時課程的學員參加，及格者可獲得環境部核發的官方合格證明，將來可作為具備碳管理與淨零轉型專業能力的重要憑證。環境部提醒，測驗不得攜帶計算機。

環境部表示，示範考題、試場資訊已公布於「綠領人才資訊平臺」。測驗採筆試方式，作答時間共100分鐘，題目為50題四選一選擇題，及格分數為60分。

環境部國家環境研究院提醒，測驗期間，除常見的智慧型手機、智慧型手錶、智慧型眼鏡外，包括念珠型的智慧型裝置也禁止攜帶。一旦發現違規，將直接扣除測驗成績10分。情節嚴重者，如拍攝、掃描試卷或傳遞測驗有關文字或信號者，將予以扣考，不得繼續測驗，該次測驗以零分計。

此外，普通計算機本次測驗也禁止攜帶。國環院表示，本次測驗題即便需要進行計算，也僅涉及基本四則運算，沒有使用計算機也算得出來。

依國環院辦理測驗經驗，最常見的違規情形是測驗過程，放置於教室前方個人背包中的電子裝置未關機發出聲響導致扣分。因此特別提醒，測驗當日所有裝置須確實關機並收納於個人背包內。

針對參加測驗學員關心的測驗題型，國環院已經在「綠領人才資訊平臺」( https://ulvis.net/iTs8 )公布15題示範題，測驗題內容均出自課程教材。國環院表示，學員只要上課時專心聽講，並研讀教材，測驗一定能高分過關。

國環院提醒，測驗當日學員務必攜帶個人有效證件及學員（准考）證，以供監試人員核對身分。測驗開始10分鐘起遲到者即不得入場，15分鐘後方可開始交卷離場。

國環院院長劉宗勇補充，離（外）島及南投地區也陸續開設班期，目前正在開放報名中的學校包括國立金門大學、國立暨南國際大學以及近期正在積極籌備中的國立澎湖科技大學，11月22日舉辦的第二場測驗將增設離島及南投考區。