郵資收入與成本失衡 中華郵政115年起停掛號夜投

中央社／ 台北23日電

中華郵政115年1月1日起將停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務（掛號夜投）。中華郵政表示，夜投需求逐年降低，且以低資費提供此服務，造成郵資收入與人力成本嚴重失衡。

中華郵政告訴中央社記者，為配合民眾用郵習慣及物流市場趨勢，並持續推廣利用i郵箱收取包裹服務，且經調查民眾夜投需求逐年降低，考量公司經營狀況及投遞人員正常工時內勞動條件，即繼停止包裹夜投服務後，明年起停止掛號函件夜投服務。

目前郵局日間投遞掛號函件為每日投遞一班次，投遞時間約介於上午9時至下午4時，夜間投遞掛號郵件約晚間7時至9時；普通函件、限時郵件在週六、日及國定假日不投遞。民眾若因上班，白天無法在家收掛號郵件，現行可向郵局申請「晚間投遞掛號函件」，其中普通掛號函件另收限時費新台幣7元，於投遞時向收件人收取。

不過，中華郵政已公告，自115年1月1日起，將全面停止晚間投遞國內普通、限時掛號函件服務。

中華郵政指出，夜投服務是以晚間投遞快捷郵件投遞班次或加班投遞服務（快捷郵件資費最低為80元），而以低資費提供此服務（每件加收7元限時費），已造成郵資收入與人力成本嚴重失衡，亟需檢討調整。

至於停止掛號夜投服務對民眾的影響，中華郵政指出，目前每月平均夜投掛號函件件數約3000餘件，占總投遞掛號郵件比例極低、約0.01%左右，並無影響大部分客戶原有郵件投遞服務。

對於使用掛號夜投服務的民眾，中華郵政表示，將請民眾改以交寄快捷郵件或透過公司郵務網路系統申請變更投遞地址，將掛號郵件改投遞至上班地點或親友地址，不影響收件服務。

郵件 郵局 中華郵政

