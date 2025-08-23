快訊

客運駕駛尿檢未涵蓋新興毒品 公路局評估納檢

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
新興毒品使用狀況快速升溫，近7年暴增逾10倍，引發社會高度關注。圖／AI生成
新興毒品使用狀況快速升溫，近7年暴增逾10倍，引發社會高度關注。圖／AI生成

審計部最新報告揭露，新興毒品（NPS）使用狀況快速升溫，近7年暴增逾10倍，引發社會高度關注。不過，現行針對客運駕駛等特定人員的尿液檢驗，僅涵蓋嗎啡與安非他命，對新興毒品仍未納入，形成公共運輸安全的防制缺口。

新興毒品種類繁多，從K他命類衍生物到混合型毒品，外觀常被偽裝成咖啡包、糖果等，難以辨識，且價格低廉、取得容易，使得濫用人口快速增加。

聯合國毒品及犯罪辦公室（UNODC）定義，NPS影響精神物質毒品具有精神活性，卻未被1961年或1971年國際公約列管。我國則已將部分NPS納入《毒品危害防制條例》正式列管範圍。

審計部報告指出，現行陸運特定人員尿液採驗制度，雖明定除嗎啡及安非他命類外，得增加檢驗項目，但實務上公路客運業職業駕駛人尿液檢驗項目仍以該2類為主，難以有效因應當前藥物濫用之多樣化趨勢，篩檢範圍恐有不足，因存有毒品防制漏洞，增加交通事故風險，建議交通部應研議檢討擴大毒品檢驗項目，維護公共運輸安全。

公路局表示，將督促公路客運業者研議擴大辦理駕駛人尿液採驗項目，除嗎啡及安非他命等2類，並針對合成卡西酮類等進行檢測，以防範相關新興影響精神物質之濫用及降低交通事故風險。

新興毒品 交通事故 安非他命

相關新聞

女網購棉花棒遭警登門逮捕 食藥署：輸入過量醫材意圖販售恐遭移送

多家媒體報導，一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣480元購買20包棉花棒，後續產品被認定是不得在網路上販售的醫療器材，在海...

急診護病比後雙和醫院祭「噤聲令」 醫師工會嘆恐掀寒蟬效應

近期雙和醫院內貼出公告「本急診目前護病比1:13（衛福部今年1月公告護病比白班標準1:6）」。衛福部長邱泰源曾表示，會盡...

今入「處暑」節氣 4生肖外出旅遊留心意外之災

今天除是農曆民俗鬼月第一天外，今天凌晨4時35分也進入「處暑」節氣，命理師楊登嵙說，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節...

今「處暑」高溫炎熱 劍魚颱風即將生成 對台影響曝

今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

