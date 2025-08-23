客運駕駛尿檢未涵蓋新興毒品 公路局評估納檢

審計部最新報告揭露，新興毒品（NPS）使用狀況快速升溫，近7年暴增逾10倍，引發社會高度關注。不過，現行針對客運駕駛等特定人員的尿液檢驗，僅涵蓋嗎啡與安非他命，對新興毒品仍未納入，形成公共運輸安全的防制缺口。

新興毒品種類繁多，從K他命類衍生物到混合型毒品，外觀常被偽裝成咖啡包、糖果等，難以辨識，且價格低廉、取得容易，使得濫用人口快速增加。

聯合國毒品及犯罪辦公室（UNODC）定義，NPS影響精神物質毒品具有精神活性，卻未被1961年或1971年國際公約列管。我國則已將部分NPS納入《毒品危害防制條例》正式列管範圍。

審計部報告指出，現行陸運特定人員尿液採驗制度，雖明定除嗎啡及安非他命類外，得增加檢驗項目，但實務上公路客運業職業駕駛人尿液檢驗項目仍以該2類為主，難以有效因應當前藥物濫用之多樣化趨勢，篩檢範圍恐有不足，因存有毒品防制漏洞，增加交通事故風險，建議交通部應研議檢討擴大毒品檢驗項目，維護公共運輸安全。

公路局表示，將督促公路客運業者研議擴大辦理駕駛人尿液採驗項目，除嗎啡及安非他命等2類，並針對合成卡西酮類等進行檢測，以防範相關新興影響精神物質之濫用及降低交通事故風險。