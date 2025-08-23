今「處暑」全台發高燒 極端高溫區域曝 下周一恐有高層冷新低壓通過

今天是24節氣的處暑。下周一之前，各地高溫炎熱的天氣。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，尤其大台北、桃園、中南部近山區的平地，中午前後紫外線特別強，會有37度左右高溫。

今天在鵝鑾鼻西南方740公里海面上，生成了今年第13號劍魚颱風，逐漸往西的方向行進。他說，劍魚颱風是經過海南島附近，對台灣沒有直接影響。下周一開始，水氣會逐漸增多，大氣不穩定，雨區會比較擴大，一直會持續到下周四、下周五都是類似天氣。

林定宜表示，今天清晨在東南部地區和恆春半島，因為有零星雲系進到陸地，雨勢比較大一些，目前已經緩和。台灣地區今天上半天大致上晴到多雲天氣，午後因為大氣比較乾燥一些，所以午後雷陣雨不是太多、太明顯。

劍魚颱風未來路徑預測，林定宜表示，逐漸往偏西的方向，行經海南島的南側，大約下周一進入到越南，然後進入到寮國境內。此颱風未來還是有逐漸增強的趨勢，當它到越南東側的時候，將會是它威力比較強的時候。不過，它在南海往偏西的方向行進，對台灣地區並沒有直接影響。

林定宜表示，未來劍魚颱風逐漸往偏西的方向移動，台灣附近吹的是偏東到東南的風向。明晚劍魚已經到達海南島的南側，台灣附近吹的依然是比較偏東到東南風的風向，所以迎風面的地區大致上是容易下雨的。

下周一劍魚颱風已經逐漸準備登陸越南，林定宜表示，之後會逐漸減弱掉，台灣附近仍然吹偏東風，再加上下周一之後大氣條件比較不穩定，所以下周二、下周三花東一帶、桃園以南地區比較容易下雨。下周三、下周四南方擾動在台灣周遭消消長長，再加以關注。

降雨趨勢，林定宜表示，今天台灣地區大氣環境相對穩定，只有在恆春半島、東南部地區會有一些短時間的降雨；午後山區和嘉義以南地區會有一些局部短暫雷陣雨，區域不會太大。明天水氣會略為增加，清晨在東部地區會有零星短暫雨，東南部地區、恆春半島也會有一些不定時的短暫陣雨，午後在桃園以南地區也會有一些局部短暫雷陣雨，水氣稍微增加一些。

林定宜表示，下周一之後，大氣條件不穩定，主要是下周一、下周二有一個高層冷新低壓可能會通過台灣附近，所以連帶使得午後雷陣雨的區域稍微比較擴大一些。基隆北海岸、東北部地區、大台北山區也會有不定時零星短暫陣雨。此外，花東地區也可能有不定時短暫雨。桃園以南地區，午後雷陣雨的機率是比較高的。

溫度趨勢，林定宜表示，今天高溫可以說是比較極端，尤其是在大台北、桃園、中南部近山區的平地，可能會出現37度以上高溫的機率。特別是在大台北地區、高雄地區可能會出現更極端的高溫，38度或以上。今天要注意防曬、多補充水分。

林定宜表示，今天吹東南風，由於角隅效應的關係，所以在東北角、三貂角這一帶，風力有達到5至6級、陣風8級的可能。此外，恆春半島也是一樣。