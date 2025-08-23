女網購棉花棒遭警登門逮捕 食藥署：輸入過量醫材意圖販售恐遭移送

多家媒體報導，一名陳姓女子在淘寶網購，以新台幣480元購買20包棉花棒，後續產品被認定是不得在網路上販售的醫療器材，在海關被銷毀，但警方卻在2年後上門逮捕她。衛福部食藥署指出，醫用棉花棒民眾可購買自用的數量需在200支以內，且以每半年一次為限，若超過此標準，須提出專案申請，如違法輸入且意圖販賣者，恐被移送檢調調查。

食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏表示，對媒體報導案件實際案情並不清楚，故無法評論，但民眾因輸入醫材被移送檢調，可能原因包括涉及刑事案件，例如違反海關走私相關法規，在醫療器材法規範中，民眾如輸入過量醫材，販售意圖明顯，也會被移送檢調，且罰則較重，可依醫材法第62條，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣1000萬元以下罰金。

民眾可依規定購入200支專供自用的醫用棉花棒，採便捷通關方式輸入，頻率為每半年一次，可不必向食藥署申請專案核准，但若進口供個人使用的醫用棉花棒數量超過2百支，則應備齊資料並繳納規費，像食藥署提出專案申請，且申請數量以6個月用量為限。錢嘉宏說，依醫療器材法規定，未經核准而製造、輸入醫療器材，可處6萬以上、200萬元以下罰鍰。

本案民眾是在網路購買醫用棉花棒，錢嘉宏說，用於塗抹藥品、吸收傷口分泌物的棉花棒，屬第一級醫療器材，依規定可於網路販售，但販售業者必須是販賣醫療器材商或藥局，且產品必須於國內領有醫療器材許可證，並在網頁中刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊，食藥署已加強網路巡查，如發現違規販售醫療器材者，將依法辦理，最高可處3年有期徒刑。

根據食藥署「醫療器材檢查暨查獲違法統計」，去年檢查2萬6841家醫材販賣業者，共揪出2174件違規，在網路販售者共檢查6611家，違法家數達1591家，為所有販售通路之最高，違法案件中，以「無照醫療器材商」為最高，達1392件。網路販售醫材違規者，被行政處分件數為770件，移送法辦者達21件，屬各醫材販賣通路中，被處分最高者。