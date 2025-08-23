急診護病比後雙和醫院祭「噤聲令」 醫師工會嘆恐掀寒蟬效應

近期雙和醫院內貼出公告「本急診目前護病比1:13（衛福部今年1月公告護病比白班標準1:6）」。衛福部長邱泰源曾表示，會盡速了解狀況，不容許違規；不到一周院內就禁止未經審查通過的公告。台北市醫師職業工會示警，「噤聲令」將現寒蟬效應，院方應採取包容、正面回應員工的不滿。

雙和醫院日前貼出公告揭露急診護病比，並表示若不耐久候可到附近其他急診如永耕、慈濟就醫。邱泰源上周六說一定不容許違規事情發生。然而，目前急診並無護病比標準，並且護病比目前尚未入法，並非強制規定。

事隔不到一周，雙和醫院出現「提醒」，禁止張貼未經主管審查通過的公告；如發現一律撤除，並請單位主管說明違規情事，相關公告海報張貼管理辦法將儘速發布。

台北市醫師職業工會昨指出，先前雙和醫院急診員工自發張貼資訊，顯示急診內部負擔極大，相較於病房採行相對嚴格的護病比規範，急診護理人員可能同時須照顧數倍的患者。可是邱泰源卻是摸不著頭緒地表示要「調查有無違規」。

工會感嘆，現在衛福部調查不知進度何許，也不知道是否有檢討醫院的人事福利制度、患者收治流程，更不知道有沒有檢討現行的就醫標準、健保規章制度，院方倒是反應迅速立即頒布規定，明令禁止自行張貼任何未經同意之公告。

任何一間醫院或企業，應當都無法忍受員工擅自發出的不和諧文件，工會說，可理解雙和醫院院方力圖重振領導權威的意圖，但細究此事件，員工所為不應視作濫發黑函、中傷醫院信譽，應視為小螺絲釘在自救困難、無人理睬其困境下行為，希望不影響日常業務的前提下，至少獲得患者的體諒。

醫師工會說，此公告的寒蟬效應非同小可。院方可採取更為包容態度，或正面回應員工的不滿，一同與政府商討對策。願意批評的員工都是院方須要盡力待見的，默默離職的員工如過江之鯽，冒著風險提出建言從來就不是員工最省力的選擇。

工會也提醒，若院方執意阻止個人張貼佈告，或是撤除，確實屬於其合理指揮監督範疇，但若該行為屬工會決議且為工會成員爭取權利作法，雇主就可能違反法令。工會呼籲院方自行檢討，為何無法第一時間為求救員工化解危機，才有助於改善職場環境。