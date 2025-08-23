聽新聞
竹科人抱怨台68影像屢壞查不到路況 公路局：月底前修好
台68快速道路南寮竹東線CCTV影像，今年3月以來屢傳故障，導致民眾上班時想透過「1968即時路況」APP或網站查詢路況卻看不到影像。公路局回應，由於光纜已設置10多年，老舊易壞，已於去年底汰換，如今光纜因不明原因損壞導致影像無法上傳，已責請廠商盡速修復，預定於8月底前恢復正常運作。
今年3月起，就有民眾陸續投訴台68的CCTV影像故障，導致通勤尖峰時段無法掌握是否發生事故或塞車，也難以及時改道，造成極大困擾，特別是12、15、17、18公里路段。5月、6月間，更有民眾發現除了台68外，台61的即時影像也連續數日異常。
在竹科上班的郭小姐更指出，今年8月台68的CCTV影像再度故障，打電話去投訴時，公路局告知8月20日會修好，結果昨天（22日）查看「還是壞的」，讓她質疑「到底何時能真正修好？」
公路局回應，由於台68線光纜已設置10多年，老舊易故障，北區養護工程分局於去年底編列預算辦理汰換。近期民眾反映台68的CCTV有無法觀看影像之情形，主因CCTV傳輸光纜因不明原因損壞導致影像無法上傳，經廠商檢修確認損壞後，已派工責請廠商備料盡速進場修復，預定於8月底前恢復正常運作。
公路局表示，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
