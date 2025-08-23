你吃對了嗎？「小鳥粉」不只化痰 藥師揭正確服用方式與護腎用途

化痰粉應該泡水還是直接吃？這是許多病人領藥時常問的問題。藥師指出，常見的化痰粉Acetylcysteine（學名 N-acetylcysteine，簡稱 NAC），建議應先泡水服用，避免直接吞服造成喉嚨不適或其他風險。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書指出，Acetylcysteine 因外包裝上印有小鳥圖樣，常被病人暱稱為「小鳥粉」。成人常見使用劑量為每次3克，一天3到4次。它的主要用途是化痰，此外，也用於治療普拿疼中毒，並有時會作為預防顯影劑引起的腎功能損傷之用。

洪正憲說明，小鳥粉應泡水服用的原因有三：第一，它是水溶性粉末，溶於水後可使藥物分子均勻分散，有利吸收；第二，藥粉有特殊硫味（類似臭雞蛋），直接吞服可能刺激喉嚨、引起噁心或咳嗽；第三，粉末若吸入氣道，可能造成嗆咳，甚至誘發氣喘，需格外留意。

洪正憲表示，雖然 Acetylcysteine 屬於相對安全的藥物，但也提醒，正確使用方式仍相當重要。建議按照醫師處方服用，務必先泡水再喝，避免因直接吞粉造成不適或誤吸。若有用藥疑問，應主動向醫師或藥師諮詢，確保用藥安全與效果。