今入「處暑」節氣 4生肖外出旅遊留心意外之災

今天除是農曆民俗鬼月第一天外，今天凌晨4時35分也進入「處暑」節氣，命理師楊登嵙說，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節氣到了以後，秋意就漸濃，氣溫會逐漸降低，此節氣有鼠、龍、蛇、猴要注意出遊時，別參加危險性活動，有意外之災，注意「安全第一」。

命理師楊登科說，處暑節氣是「熱燥」的開始，比夏天的乾燥還要明顯，因此常會感到既熱又乾燥，容易出現皮膚乾燥，口鼻喉嚨乾燥，乾咳無痰，發熱等症狀。天高氣爽中，也含有秋殺之氣，天氣逐漸轉成「晝熱夜涼」型態，養生聚焦於「留意晝熱夜涼」與「持續抗秋躁」。

楊登嵙分享，「處暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、蛇、猴，不宜參加刺激性或危險性的運動，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。小感冒、小病痛會特別明顯，一些病痛在所難免。

楊登嵙分享，此節氣仍有暑氣，脾胃功能還是比較弱，不適合吃過於油膩的食物，由於處暑也有「燥」的特點，過食辛辣等刺激性的食物會傷及肺氣，肺氣旺則會傷肝，所以處暑時節的飲食應該「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。

楊登嵙說，以中醫觀點，處暑需益腎養肝，潤肺養胃，清熱交神，枸杞、紅棗、甲魚，能益腎養肝；梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜，可潤肺養胃；蓮子、百合、銀耳、芹菜，助清熱安神，都適合在此節氣食用。