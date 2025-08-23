快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

今入「處暑」節氣 4生肖外出旅遊留心意外之災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
命理師楊登嵙分享處暑節氣的民俗觀念。圖／本報資料照
命理師楊登嵙分享處暑節氣的民俗觀念。圖／本報資料照

今天除是農曆民俗鬼月第一天外，今天凌晨4時35分也進入「處暑節氣，命理師楊登嵙說，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節氣到了以後，秋意就漸濃，氣溫會逐漸降低，此節氣有鼠、龍、蛇、猴要注意出遊時，別參加危險性活動，有意外之災，注意「安全第一」。

命理師楊登科說，處暑節氣是「熱燥」的開始，比夏天的乾燥還要明顯，因此常會感到既熱又乾燥，容易出現皮膚乾燥，口鼻喉嚨乾燥，乾咳無痰，發熱等症狀。天高氣爽中，也含有秋殺之氣，天氣逐漸轉成「晝熱夜涼」型態，養生聚焦於「留意晝熱夜涼」與「持續抗秋躁」。

楊登嵙分享，「處暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、蛇、猴，不宜參加刺激性或危險性的運動，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。小感冒、小病痛會特別明顯，一些病痛在所難免。

楊登嵙分享，此節氣仍有暑氣，脾胃功能還是比較弱，不適合吃過於油膩的食物，由於處暑也有「燥」的特點，過食辛辣等刺激性的食物會傷及肺氣，肺氣旺則會傷肝，所以處暑時節的飲食應該「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。

楊登嵙說，以中醫觀點，處暑需益腎養肝，潤肺養胃，清熱交神，枸杞、紅棗、甲魚，能益腎養肝；梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜，可潤肺養胃；蓮子、百合、銀耳、芹菜，助清熱安神，都適合在此節氣食用。

處暑 節氣 楊登嵙

延伸閱讀

鬼月出遊 命理師提醒夜間拍照、拍肩、吹口哨等13大禁忌

8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

錯過再等85年…8/7天赦日逢立秋 祭祀旺財開運效果Double

今天上半年最後一個「天赦日」！ 化解冤親債主、祈福求財別錯過

相關新聞

今「處暑」高溫炎熱 劍魚颱風即將生成 對台影響曝

今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

今「處暑」酷熱防極端高溫 吳德榮：劍魚颱風最快上午生成 將持續增強

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

今「處暑」全台酷熱上看37度極端高溫 午後雷陣雨突襲嘉義以南

今天是24節氣的處暑。中央氣象署說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫...

橘世代／【老後財務自主】善用以房養老 付新家貸款

四十歲的立明住在新北市，他的父母年輕時打拚，沒有存下多少現金，反而將賺到的錢都拿去買房子，目前名下共有兩棟公寓，一間自住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。