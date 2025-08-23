劍魚颱風上午8時生成朝越南移動 最新路徑曝

中央氣象署上午9時10分發布颱風生成訊息，原位於南海的熱帶性低氣壓TD16，今天上午8時發展為輕度颱風，編號第13號「劍魚」，預測未來向西朝越南移動，對台灣無直接影響。

位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓TD16號，已於今天上午8時發展為輕度颱風劍魚，中央氣象署表示，劍魚颱風未來將往西朝南海移動，在南海航行及作業船隻應特別注意颱風動態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，劍魚颱風將持續增強，未來經海南島南側、朝越南前進。歐美系集模式皆顯示，其系集平均路徑，與氣象署的預測類似，對台無威脅。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今年第13號颱風劍魚後續路徑將持續往西移動，可能在明天通過海南島南方沿岸、下周一再登陸越南，如果有預計前往當地的話，務必注意天氣變化及航班狀況，對台灣來說則沒有明顯影響。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，劍魚颱風對台灣無直接影響，預計明天至下周二會先後擦過海南島、登陸中北越，提醒欲前往上述地區的民眾多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。