今「處暑」高溫炎熱 劍魚颱風即將生成 對台影響曝

今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部內陸地區有36度或以上極端高溫機會，紫外線普遍達到過量甚至危險等級。

持續受到太平洋高壓影響，環境風向為東南風，歐宗學表示，由於南海至菲律賓一帶仍為大低壓區、水氣稍多，花東至恆春半島地區會比較容易受海上雲系移入影響，有局部短暫陣雨機會。其他地區晴時多雲，山區及嘉義以南地區午後可能有熱對流雲系發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨。

至於颱風消息，歐宗學表示，昨天在菲律賓上空生成的熱帶性低氣壓，目前已經來到南海，結構逐漸完整，預計今天就有機會增強為今年第13號颱風劍魚，後續路徑將持續往西移動，可能在明天通過海南島南方沿岸、下周一再登陸越南，如果有預計前往當地的話，務必注意天氣變化及航班狀況，對台灣來說則沒有明顯影響。

明天太平洋高壓勢力會有稍微減弱的趨勢，但歐宗學表示，整體大氣環境變化不大，受到高壓帶來的偏東風影響，上午期間各地天氣穩定、晴時多雲，午後山區、桃園以南地區有熱對流雲系發展影響機會，留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，目前預報的雨勢都不大。

歐宗學表示，從後續的預報來看，8月下旬期間大致都是像這樣處在太平洋高壓勢力邊緣，以高溫、午後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態為主。

什麼時候會改變？歐宗學表示，就要看是否會再有低壓系統發展經過台灣附近，從目前的預報趨勢來看，在劍魚颱風之後暫時沒有明顯的系統再發展起來，不過在東方遠洋，或是菲律賓附近仍然會有低壓發展機會，後續可再觀察看看是否有機會帶來新的變化，持續追蹤最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。