快訊

iPhone 17e明年登場有動態島！傳聞規格藏1缺陷 果粉搖頭：正常人不會買

台中僑光科大旁分隔島上見男屍！車停路旁「後門還開著」

不同調？美國政府出111億美元挹注英特爾…川普竟稱「分文未花」

今「處暑」高溫炎熱 劍魚颱風即將生成 對台影響曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部內陸地區有36度或以上極端高溫機會，紫外線普遍達到過量甚至危險等級。本報資料照片
今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部內陸地區有36度或以上極端高溫機會，紫外線普遍達到過量甚至危險等級。本報資料照片

今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部內陸地區有36度或以上極端高溫機會，紫外線普遍達到過量甚至危險等級。

持續受到太平洋高壓影響，環境風向為東南風，歐宗學表示，由於南海至菲律賓一帶仍為大低壓區、水氣稍多，花東至恆春半島地區會比較容易受海上雲系移入影響，有局部短暫陣雨機會。其他地區晴時多雲，山區及嘉義以南地區午後可能有熱對流雲系發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨。

至於颱風消息，歐宗學表示，昨天在菲律賓上空生成的熱帶性低氣壓，目前已經來到南海，結構逐漸完整，預計今天就有機會增強為今年第13號颱風劍魚，後續路徑將持續往西移動，可能在明天通過海南島南方沿岸、下周一再登陸越南，如果有預計前往當地的話，務必注意天氣變化及航班狀況，對台灣來說則沒有明顯影響。

明天太平洋高壓勢力會有稍微減弱的趨勢，但歐宗學表示，整體大氣環境變化不大，受到高壓帶來的偏東風影響，上午期間各地天氣穩定、晴時多雲，午後山區、桃園以南地區有熱對流雲系發展影響機會，留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，目前預報的雨勢都不大。

歐宗學表示，從後續的預報來看，8月下旬期間大致都是像這樣處在太平洋高壓勢力邊緣，以高溫、午後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態為主。

什麼時候會改變？歐宗學表示，就要看是否會再有低壓系統發展經過台灣附近，從目前的預報趨勢來看，在劍魚颱風之後暫時沒有明顯的系統再發展起來，不過在東方遠洋，或是菲律賓附近仍然會有低壓發展機會，後續可再觀察看看是否有機會帶來新的變化，持續追蹤最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫

延伸閱讀

反制大陸在南海活動！菲律賓、澳洲將簽署新防禦協議

劍魚颱風將生成不影響台灣 近期高溫炎熱尤其大台北

近期非常夏天明「處暑」 劍魚颱風最快這時生成 對台灣無直接威脅

高溫酷熱明迎「處暑」 專家曝這時不排除有熱帶系統往台灣靠近

相關新聞

今「處暑」高溫炎熱 劍魚颱風即將生成 對台影響曝

今天是24節氣的處暑，各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天高溫普遍33至35度，在大台北、西半部...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

今「處暑」酷熱防極端高溫 吳德榮：劍魚颱風最快上午生成 將持續增強

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

今「處暑」全台酷熱上看37度極端高溫 午後雷陣雨突襲嘉義以南

今天是24節氣的處暑。中央氣象署說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫...

橘世代／【老後財務自主】善用以房養老 付新家貸款

四十歲的立明住在新北市，他的父母年輕時打拚，沒有存下多少現金，反而將賺到的錢都拿去買房子，目前名下共有兩棟公寓，一間自住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。