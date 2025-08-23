新自強號車長「廣播」勸導旅客 網笑「公開處刑」：很有台鐵風格

台灣高鐵公司日前宣布9月22日實施「寧靜車廂」新制，網友直呼「台鐵也需要」。昨天有網友在Threads社群平台PO出影片，為台鐵EMU3000型新自強號的車廂，疑有旅客遭投訴，車長以廣播方式勸導「5車的旅客您已被投訴，請管好您家的小孩」，其他網友叫好，「愛死列車長的公開處刑了」、「最近開始搭台鐵，廣播都滿兇的，但我很愛」。

有Threads網友搭乘台鐵新自強號，直擊車長正在廣播，內容為「5車的旅客您已被投訴，5車的旅客您已被投訴，請管好您家的小孩」，語畢直接結束廣播。該名網友並PO出笑到流淚的表情符號。

網友反應不一，「很棒的處理方式，整車都知道，有動靜才會收斂，列車長棒棒」、「超直接，簡單明瞭，推推」、「這哪班車？我也想搭這列車長的車，有正義感」、「最喜歡這種大型公審」、「笑死，這招高」、「好讚的列車長」、「很好，傷害性不大，但侮辱性極強」、「好棒的服務」。

有網友認為，「其實小朋友真的很難控制，我都會攜帶降噪耳機聽故事睡」、「非常糟糕的執行方式！懲罰所有其他乘客被迫聽列車長公審式教訓人」、「說實在廣播沒啥用，一堆人像沒聽到一樣，還愈吵愈大聲」、「現在大人都不管自己孩子在公共場所又吵又鬧，真的丟死人了」、「請直接報出座位號碼」。

也有網友說，「好有人情味的廣播，果然很有台鐵風格，只差沒有用台語念出來了喔」、「列車長這樣廣播只是要講給投訴人聽而已」、「感覺等一下這個廣播也會被反投訴」、「台鐵應該要比照高鐵祭出嚴格車廂安寧規定」。

大眾運輸的噪音情況包括在車廂大聲交談或擴音講電話、播放影音或遊戲音效。台灣高鐵為提高服務品質，昨天公告「寧靜車廂」措施，預告1個月後，9月22日正式上路。其中，旅客接聽電話必須移動到列車玄關，若勸導不聽，最嚴重將依旅客運送契約解除契約。