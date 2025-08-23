快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

今「處暑」全台酷熱上看37度極端高溫 午後雷陣雨突襲嘉義以南

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

今天是24節氣的處暑。中央氣象署說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時；大雷雨即時訊息示警區域：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

溫度方面，今天東半部普遍為32、33度，西半部則可達35、36度，局部溫度都會來的更高一些。尤其大台北、桃園地區及西半部近山區局部可達37度以上。近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級。午後因熱力作用，在嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，28至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲、感受高溫炎熱；環境吹偏東至東南風，迎風面台東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周五大致仍受太平洋高壓影響，而南方為大低壓區，使台灣附近吹偏東風偶帶來水氣，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周六至9月1日各地大致為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

恆春 台東 大雷雨

相關新聞

院長講堂／竹南慈祐醫院院長黃信鐘 站第一線為病患保命

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院院長黃信鐘在行醫路上，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，始終站在第一線救人，並全面性診斷病患傷...

幼童當心肺炎鏈球菌突破性感染 醫籲補強疫苗

開學季將至，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型三」肺炎鏈球...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

非聽不可／預防癌症的飲食原則

主講：國泰醫院營養師田宛容

健康你我他／生活簡約上樂齡課 結交朋友豐富生命

聯合報健康版六種動物檢測退休力的活動開跑，我審慎地評估這一年的退休準備。今年分數進步為63分，成為「王者獅子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。