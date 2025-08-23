今「處暑」全台酷熱上看37度極端高溫 午後雷陣雨突襲嘉義以南

今天是24節氣的處暑。中央氣象署說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時；大雷雨即時訊息示警區域：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

溫度方面，今天東半部普遍為32、33度，西半部則可達35、36度，局部溫度都會來的更高一些。尤其大台北、桃園地區及西半部近山區局部可達37度以上。近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級。午後因熱力作用，在嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，28至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲、感受高溫炎熱；環境吹偏東至東南風，迎風面台東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周五大致仍受太平洋高壓影響，而南方為大低壓區，使台灣附近吹偏東風偶帶來水氣，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周六至9月1日各地大致為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。