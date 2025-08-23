今迎「處暑」 颱風論壇：周末高壓籠罩 全台陽光強烈很熱

今天是24節氣的處暑。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，8月盛夏，周末期間高壓籠罩，全台陽光強烈，很熱。尤其大台北、西部內陸高溫可達36度以上，任何活動務必防曬、多補充水分。南部海域風浪增強，海上活動要注意。

中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平昨天表示，近期都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。未來1周晴朗穩定，台灣附近都是位處於太平洋高壓影響或影響的邊緣，整體風向偏東風或東南風，花東偶爾還是降雨，西半部則是晴朗穩定、有午後雷陣雨。

官欣平表示，今天至下周一全台高溫，最明顯炎熱地區在雙北地區，甚至有36、37度高溫，台中以南依舊比較熱。因為地形的關係，所以會有區域沉降狀況，加上高壓在台灣上空的影響，上午晴朗無雲，這樣的加溫非常有效。下雨之前，白天高溫相當驚人，而且會持續很多天。