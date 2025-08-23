快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

今「處暑」酷熱防極端高溫 吳德榮：劍魚颱風最快上午生成 將持續增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地晴朗酷熱，全台極端高溫將達38度以上，要防曬、防中暑。聯合報系資料照片
今、明兩天各地晴朗酷熱，全台極端高溫將達38度以上，要防曬、防中暑。聯合報系資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時；大雷雨即時訊息示警區域：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

今天是24節氣的處暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35至40度，以新北市三峽區39.7度最高。今、明兩天各地晴朗酷熱，全台極端高溫將達38度以上，要防曬、防中暑。北部23至38度、中部24至37度、南部24至37度、東部22至35度。

吳德榮表示，今天山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

下周一至下周五各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在呂宋島西方海面的熱帶低壓，預計今上午發展成第13號颱風「劍魚」，將持續增強；未來經海南島南側、朝越南前進。歐美系集模式皆顯示，其系集平均路徑，與氣象署的預測類似，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

大雷雨 氣象署 吳德榮

延伸閱讀

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

午後強對流恐大雷雨 還有颱風？ 吳德榮分析2熱帶系統威脅台灣機率

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

相關新聞

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

今「處暑」酷熱防極端高溫 吳德榮：劍魚颱風最快上午生成 將持續增強

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

今「處暑」全台酷熱上看37度極端高溫 午後雷陣雨突襲嘉義以南

今天是24節氣的處暑。中央氣象署說，今天持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫...

橘世代／【老後財務自主】善用以房養老 付新家貸款

四十歲的立明住在新北市，他的父母年輕時打拚，沒有存下多少現金，反而將賺到的錢都拿去買房子，目前名下共有兩棟公寓，一間自住...

院長講堂／竹南慈祐醫院院長黃信鐘 站第一線為病患保命

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院院長黃信鐘在行醫路上，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，始終站在第一線救人，並全面性診斷病患傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。