今「處暑」酷熱防極端高溫 吳德榮：劍魚颱風最快上午生成 將持續增強

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時；大雷雨即時訊息示警區域：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

今天是24節氣的處暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35至40度，以新北市三峽區39.7度最高。今、明兩天各地晴朗酷熱，全台極端高溫將達38度以上，要防曬、防中暑。北部23至38度、中部24至37度、南部24至37度、東部22至35度。

吳德榮表示，今天山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

下周一至下周五各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在呂宋島西方海面的熱帶低壓，預計今上午發展成第13號颱風「劍魚」，將持續增強；未來經海南島南側、朝越南前進。歐美系集模式皆顯示，其系集平均路徑，與氣象署的預測類似，對台無威脅。