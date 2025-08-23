快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

橘世代／【老後財務自主】以房養老開辦近10年 最大阻力是子女

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

以房養老10年變化 製表／朱漢崙、張瀞文
以房養老從二○一五年底，由公股銀行合作金庫打頭陣開辦至今近十年光景，根據金管會至二○二五年第二季的統計顯示，國銀累積已承作九六四二件，核貸金額共五五八億；不過不少行庫主管直言，開辦以來，民眾的接受度仍有限，主因在「繼承」，子女擔心父母的房屋拿去以房養老，當父母往生，子女還不出錢來，就無法繼承房子。

儘管如此，根據大型行庫內部資料分析，這十年來申請以房養老的民眾，在年紀或是貸款金額、成數上的占比，十年間有一些有趣的發現。

①高齡化影響，更多人透過以房養老及早準備退休金，找生活費。

申辦年紀上，榜首一直是六十五至七十歲，但相較十年前比率增加了，公股金融圈人士指出，這顯示更多的退休族及早在退休時就作好準備。另一方面，八十一至八十五歲也增至百分之十四，則反映壽命延長，以及生命後期錢不夠用。

②房價上漲，借款金餘額增加。

核准金額上，借款金額在五百萬至兩千萬的比重明顯增加，這和十年來房價上漲，借款人可貸款金額也增加的關聯最密切。

③物價上升，需要增加撥款金額。

十年間以三萬至十萬的區間增加最多，除了房價上升使借款人獲撥款金額增加，亦和物價上漲使民眾生活開支增加，需要透過以房養老挹注更多生活費有關。

撥款需求增加，也反映在借款成數上升。十年間，借五成以下的大為減少，在五至七成的占比大增。

