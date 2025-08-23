橘世代／【老後財務自主】看太多悲劇 醫籲「留房養老」

醫師陳乃菁呼籲民眾，善用「留房養老」信託。圖／陳乃菁提供 長期致力於失智症照護的醫師陳乃菁，有陣子在粉專發文，呼籲民眾善用「留房養老」信託為自己做好準備，留一份保障。一個神經內科醫師，為何要倡議用房產保障老後？「我遇到很多悲慘案例啊！」

採訪前幾天，她才聽到何媽媽的故事。何媽媽用心栽培兒子去美國唸書拿到博士，畢業後在當地就業。不久前，兒子要喪偶的媽媽賣房變現、一起去美國，「妳也老了快八十歲了，來美國，我照顧妳。」何媽媽賣掉房子、把錢給了兒子，拉著行李跟兒子到機場，然後兒子說要上廁所就再也找不到人。她現在靠低收補助過活。

另一位藍奶奶，她年老時把資產逐漸分給孩子，想著日後讓孩子照顧。大女兒拿到兩間加油站；二女兒分到一排五間房子，但心有不平，她覺得姊姊的加油站比較值錢；小兒子拿走了所有的錢和股票後消失不見。

藍奶奶目前名下沒有任何資產，住在高檔安養院，三個孩子不會來看她，卻常為了要分攤多少安養院費用吵架，還因為財產分配反目成仇訴訟。

陳乃菁感嘆，相仿故事一再發生，這些長輩雖有豐厚資產，卻因為理所當然認為老後生活及病後照顧交給孩子就好，沒有自主思考、妥善規畫，導致老年失去自主權與照護品質。

她認為，親子的關係應獨立於金錢之外，最好的關係是彼此支持、各自安好，宛如朋友般的互動。孩子不要覺得父母的資產就是我的，期待繼承遺產；父母也別理所當然認為自己的老後是兒女的責任。她呼籲每個人都要及早思考，「什麼是我舒服的生活方式、偏好的老年生活，我要如何用自己及公共的資源做到？」