幼童當心肺炎鏈球菌突破性感染 醫籲補強疫苗

開學季將至，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型三」肺炎鏈球菌，容易導致突破性感染，二至七歲幼童距公費接種疫苗已有一至五年時間，且為兒童感染肺炎鏈球菌高風險期，二歲前未完成四劑疫苗接種，建議自費補強。

邱政洵表示，公費疫苗接種計畫，嬰兒在二個月、四個月及十二至十五個月各接種一劑十三價肺炎鏈球菌疫苗，但孩子一歲前，前一劑施打間隔長達八個月，間隔時間過長，家長應考慮嬰兒出生第六個月時，自費追加一劑十三價或十五價疫苗，降低空窗期風險。

另外，二至五歲是國內幼童感染肺炎鏈球菌的高峰期，若兒童在二歲前未完成四劑接種，應與醫師討論是否補強。

邱政洵指出，台灣將肺炎鏈球菌疫苗納入新生兒公費接種後，嬰幼兒感染數明顯下降，但五歲以下幼兒與高齡長者仍屬高風險族群，且突破疫苗保護比率不低。一項本土研究發現，十八歲以下肺炎鏈球菌感染個案，發現約八成四為突破性感染，其中血清型三、十九Ａ與十九Ｆ排名前三。

邱政洵表示，多數突破性感染發生在二至七歲學齡前兒童，比率逾八成，顯示隨著距離最後一劑公費疫苗時間拉長，抗體濃度逐漸下降，形成防護缺口，據研究顯示，十三價肺炎鏈球菌疫苗對多數血清型別有八至九成保護力，但對血清型三保護力僅三至五成。