聽新聞
0:00 / 0:00

幼童當心肺炎鏈球菌突破性感染 醫籲補強疫苗

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

開學季將至，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型三」肺炎鏈球菌，容易導致突破性感染，二至七歲幼童距公費接種疫苗已有一至五年時間，且為兒童感染肺炎鏈球菌高風險期，二歲前未完成四劑疫苗接種，建議自費補強。

邱政洵表示，公費疫苗接種計畫，嬰兒在二個月、四個月及十二至十五個月各接種一劑十三價肺炎鏈球菌疫苗，但孩子一歲前，前一劑施打間隔長達八個月，間隔時間過長，家長應考慮嬰兒出生第六個月時，自費追加一劑十三價或十五價疫苗，降低空窗期風險。

另外，二至五歲是國內幼童感染肺炎鏈球菌的高峰期，若兒童在二歲前未完成四劑接種，應與醫師討論是否補強。

邱政洵指出，台灣將肺炎鏈球菌疫苗納入新生兒公費接種後，嬰幼兒感染數明顯下降，但五歲以下幼兒與高齡長者仍屬高風險族群，且突破疫苗保護比率不低。一項本土研究發現，十八歲以下肺炎鏈球菌感染個案，發現約八成四為突破性感染，其中血清型三、十九Ａ與十九Ｆ排名前三。

邱政洵表示，多數突破性感染發生在二至七歲學齡前兒童，比率逾八成，顯示隨著距離最後一劑公費疫苗時間拉長，抗體濃度逐漸下降，形成防護缺口，據研究顯示，十三價肺炎鏈球菌疫苗對多數血清型別有八至九成保護力，但對血清型三保護力僅三至五成。

疫苗 長庚 公費 開學日 高齡者

延伸閱讀

開學季將至學童染肺炎鏈球菌風險升 醫示警：2至7歲為高風險期

嘉榮將引進鼻噴式感冒疫苗 兒少注射不再恐針

不再是「打」疫苗 鼻噴式流感疫苗10月進自費市場 醫：增5成保護力

疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

相關新聞

院長講堂／竹南慈祐醫院院長黃信鐘 站第一線為病患保命

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院院長黃信鐘在行醫路上，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，始終站在第一線救人，並全面性診斷病患傷...

幼童當心肺炎鏈球菌突破性感染 醫籲補強疫苗

開學季將至，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型三」肺炎鏈球...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

非聽不可／預防癌症的飲食原則

主講：國泰醫院營養師田宛容

健康你我他／生活簡約上樂齡課 結交朋友豐富生命

聯合報健康版六種動物檢測退休力的活動開跑，我審慎地評估這一年的退休準備。今年分數進步為63分，成為「王者獅子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。